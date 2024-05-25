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Jordan News النسخة المطبوعة

الأشغال تحتفل بعد الاستقلال ال 78

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الوزير أبو السمن خلال الاحتفال بعيد الاستقلال

رعى وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن احتفال الوزارة بالعيد الثامن والسبعون لاستقلال المملكة، الذي يصادف في الخامس والعشرين من أيار من كل عام.  وقال أبو السمن أن أعظم ما يمكن المشاركة فيه باحتفالات الوطن في استقلاله هو المزيد من العطاء والعمل وتحقيق الانجازات في مختلف المجالات.   ولفت أبو السمن إلى أن تخليد ذكرى الاستقلال فرصة لاستذكار تضحيات الآباء المؤسسين الذين عاهدوا آل هاشم الاطهار وساروا خلفهم على طريق الحرية والاستقلال والتطلع إلى آفاق أرحب ومستقبل أرغد. 

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 وأضاف أن الأردنيون ماضون على العهد الأول خلف راعي مسيرة التعزيز والنهضة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، وولي عهده الأمين، لمواصلة مسيرة الوطن العطره.


وقال أبو السمن أن كوادر الأشغال ستبقى دوما في خدمة الوطن العزيز وشعبه العظيم، نستلهم ونسترشد بخطى ورؤى قائدٍ نذر نفسه لخدمة وطنه وقضاياه، وقاد  الأردن ليكون نموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تعاضد أبناء وبنات شعبها ونسترشد بالثوابت الوطنية والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها الثورة العربية الكبرى".  وتم خلال الحفل الذي حضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومدراء الدوائر فيها  توزيع بعض الهدايا والتذكارات التي تحمل الشعار  الرسمي لاحتفالات المملكة بعيد استقلالها الثامن والسبعين.

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