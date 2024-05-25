 
السبت 25 أيار 2024
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الفناطسة: اتحاد العمال يسّتمد الإرادة من معاني الاستقلال ويمضي بكل عزم

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رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن عيد الاستقلال مناسبة عزيزة تحمل رسائل وطنية مهمّة، وتفيض منها معاني نبيلة؛ سيما أنها تتزامن هذا العام مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية، وقائدا لمسيرة بناء الوطن التي بدأت منذ إعلان الاستقلال.اضافة اعلان

وقال الفناطسة، في بيان صادر عن الاتحاد قدم خلاله التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 78، إنّ هذه المناسبة فرصة للتأكيد على مواصلة العمل والعطاء، والمضي قدما بتحقيق مزيدٍ من الإنجازات الوطنية في شتى قطاعات العمل العام، ومجالات التنمية المستدامة، خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، التي تواصل المسيرة برؤية شاملة في التحديث والاصلاح وفق مسارات التحديث الثلاث، السياسي، والاقتصادي، والإداري.

وأضاف الفناطسة، "إن اتحاد العمال وهو يشارك الفعاليات الوطنية وعمال الأردن الاحتفال بهذه المناسبة المجيدة؛ يسّتمد منها الإرادة والتصميم، ويعقد العزم على تكريس معاني الاستقلال في مسيرة عمله، وتجسيدها على أرض الواقع من خلال العمل الجاد، وتكثيف الجهود في تحقيق الاهداف التي يسعى إليها، بصفته يمثل شريحة واسعة من أبناء الوطن، تعدّ الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصاد الوطني وهم أساس تعزيز الانتاجية والثروة الحقيقة التي يملكها الوطن".

وتابع الفناطسة، إنّ انطلاق الحركة النقابية والعمالية يعود إلى بدايات تأسيس الدولة الأردنية التي أعقبت إعلان الاستقلال، حيث يحتفل اتحاد العام هذا العام بمرور 70 عاما على تأسيسه، كمظلة قانونية وإطار نقابي يمثل عمال الأردن كافة في شتى ميادين العمل والنشاطات الاقتصادية، إذ ينضوي تحت مظلته 17 نقابة عمالية تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق قرار التصنيف المهني".
ولفت الفناطسة إلى أنّ، النقابات العمالية بدأت بتنظيم عمالها نقابيا؛ انسجاما مع الحق الذي كفله الدستور الأردني، حيث نص صراحة على الحق بتأسيس النقابات ومشروعية الانتساب لها، الأمر الذي يسهم بإيجاد حالة من التوازن بين القوى الاجتماعية والاقتصادية في معادلة الانتاج، وينسجم مع المواثيق والتشريعات الدولية في حق الانتساب النقابي كأحد الحقوق العمالية المكفولة.
واستعرض الفناطسة، انجازات الحركة العمالية والنقابية منذ تأسيس الاتحاد العام وحتى الوقت الراهن، والتي شملت تعزيز الحقوق العمالية وفق التشريعات الناظمة، والنهوض بقطاع  العمال، ومعايير العمل اللائق ومنظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب العديد من المكاسب التي تحققت، وكان لها دور بالارتقاء بواقع العمال وتحسين مستوى معيشتهم، وما طرأ من تطوير على التشريعات العمالية وتعديلات إيجابية على القوانين لقطاع العمال، كقانوني العمل والضمان الاجتماعي، والحمايات والادوات القانونية التي نصت عليها، إلى جانب الانظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأشاد الفناطسة، بالتوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة، بهدف النهوض بواقع العمال المعيشي والاقتصادي، والعمل على تحسين شروط العمل وظروفه، وفتح آفاق جديدة في مجالات التنمية الاقتصادية كالاستثمار في القطاع الزراعي، إلى جانب توفير البيئة الاستثمارية وتدشيين مشاريع ومبادرات لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب الأردني،  للقضاء على مشكلة البطالة التي وصلت لمستويات كبيرة سيما في المحافظات.

وختم الفناطسة، إن اتحاد العمال، وبمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال وباليوبيل الفضي لجلالة الملك، ومرور 70 عاما على تأسيس الاتحاد العام، سينظم حفلا برعاية وزير الاتصال الحكومي، مبينا أنّ، الحفل يتضمن تكريم نخبة من الاعلاميين والنقابيين الذين واكبوا تطور الحركة النقابية العمالية، وكان لهم اسهامات مميزة في إثرائها على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على نشاطها النقابي خلال العقود الماضية.
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