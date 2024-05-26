 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المستقلة للانتخاب" تطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية

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ناخبة تشارك في العملية الانتخابية (أرشيفية)

طلبت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأحد، سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات؛ للانتخابات النيابية المقبلة المقرّر إجراؤها في الـ10 من أيلول من العام الحالي.

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وقرّر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يكون اليوم موعدا للبدء بالإجراءات القانونية لانتخابات مجلس النواب للعام 2024، وذلك بطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.


وتبدأ بعدها مرحلة الاعتراضات التي ستستمر لمدة 14 يوما ويكون هناك اعتراض شخصي على جداول الناخبين، ومن يكون اسمه غير مدرج أو لديه اعتراض لتغيير مكان إقامته.


مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأحوال المدنية مالك الخصاونة، قال لـ"المملكة"، إنّ الدائرة تسلمت اليوم طلب الهيئة للجداول الأولية للناخبين، حيث إنّ الجداول سيتم إعدادها تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب وفقا لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات الصادرة بموجبه.


وأضاف الخصاونة، أن إعداد الجداول سيكون بأسماء من يحق لهم الانتخاب موزعين على الدوائر الانتخابية ومراكز الفرز وفقا لإقامة الناخب، ومكان إقامته هو المدرج في سجلات وقيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات.


وبيّن أن عملية إعداد الجداول هي عملية قانونية وإلكترونية، حيث سيتم تسليم الهيئة المستقلة الكشوفات الورقية والإلكترونية ضمن الموعد القانوني المقرّر.


مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة، قال لـ"المملكة"، إنّ الطلب يأتي وفقا لأحكام القانون والمادة 4 من قانون الانتخاب "إعداد جداول الناخبين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع والفرز".


وأضاف أن طُلب كذلك من دائرة الأحوال إعداد جداول الناخبين الخاصة بأبناء البادية وفقا لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر، وتبدأ لدى لجان الانتخاب التي تم تشكيلها في 18 دائرة انتخابية اعتراضات على الغير.


وبحسب الهيئة فإن دائرة الأحوال ستزود الهيئة بنسخة الكترونية لجداول الناخبين خلال 7 أيام من تاريخ طلبها مدرج فيها أسماء الأردنيين الذين يحق لهم الاقتراع.


وستعرض الهيئة جداول الناخبين عند استلامها لمدة 7 أيام على الموقع الإلكتروني الخاص بها ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها، بالإضافة إلى عرضها في مقار لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، والمكاتب الفرعية التابعة لها، ومكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومقرات البلديات.

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