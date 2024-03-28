الخميس 28 آذار 2024
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بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن بلاده ليس لديها أي خطط تجاه أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولن تهاجم بولندا أو دول البلطيق أو جمهورية التشيك، لكن إذا زود الغرب أوكرانيا بمقاتلات «إف-16» فسوف تسقطها القوات الروسية، وفقاً لوكالة «رويترز».

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وذكر في حديثه لطيارين في القوات الجوية الروسية، ليل أمس (الأربعاء)، أن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة توسع شرقاً باتجاه روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991، لكن موسكو ليس لديها أي خطط لمهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.


وبحسب نص الخطاب الذي أصدره الكرملين اليوم (الخميس)، أضاف بوتين: «ليس لدينا أي نوايا عدائية تجاه هذه الدول. تصوُّر أننا سنهاجم دولة أخرى، بولندا أو من دول البلطيق، والتشيك خائفة أيضاً، محض هراء. إنه مجرد هذيان».

ورداً على سؤال حول مقاتلات «إف-16» التي وعد الغرب بإرسالها إلى أوكرانيا، قال بوتين إن هذه الطائرات لن تغير الوضع هناك. وأضاف: «إذا قدموا طائرات (إف-16)، وهم يناقشون ذلك وعلى ما يبدو يدربون الطيارين، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة».


وتابع: «سندمر الطائرات مثلما ندمر حالياً الدبابات والمدرعات وغيرها من المعدات، ومنها راجمات الصواريخ».


وذكر بوتين أن مقاتلات «إف-16» يمكنها أيضاً حمل أسلحة نووية. وقال: «بالطبع، إذا انطلقت من مطارات دولة ثالثة، فستصبح أهدافاً مشروعة لنا أينما كانت».


وجاءت تصريحات بوتين بعد تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس الأربعاء أن الطائرات من المتوقع أن تصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.-(وكالات)

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