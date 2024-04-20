السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحذير لمزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية

مزارع الزيتون
تحذير لمزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية

دعا مدير زراعة لواء الوسطية بمحافظ اربد المهندس قتيبة عبيدات، مزارعي الزيتون في اللواء، إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثير الأحوال الخماسينية الشديدة على أشجار الزيتون في مرحلة الإزهار، والمتوقع أن تؤثر على الأردن خلال الأيام المقبلة، حسب دائرة الأرصاد الجوية.

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وأوصى عبيدات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، مزارعي أشجار الزيتون المروية وأثناء مرحلة الإزهار بالابتعاد عن الري الغزير بالغمر أو "بالجورة"، واستعمال طريقة الري بالتنقيط لمنع الضرر الذي يلحق بالمجموع الزهري، لافتا إلى أن البساتين المروية التي لم تزهر بعد يمكن ريها بأي طريقة.


وأشار إلى إمكانية ري البساتين البعلية بشكل خفيف قبل الإزهار، حيث يساعد ذلك في تقليل الضرر الناتج من درجات الحرارة العالية، مبينا أن الإجراء الوحيد لتقليل ضرر الأحوال الخماسينية، هو إمداد الأشجار بالماء لأن فقد الماء من الشجرة بعملية النتح سيكون أكبر من كمية الماء التي تمتصها الجذور من التربة، ما يؤدي لسقوط الأزهار. (بترا)


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