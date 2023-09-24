سلامة: 431.4 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والدول العربية

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قال امين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة ان حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية نمت إلى 431.4 مليار دولار خلال العقد الماضي .واضاف الدكتور سلامة خلال مشاركته في الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية - الاجتماع رفيع المستوى للتنمية المبتكرة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود أن تنظيم الاجتماع رفيع المستوى سيدفع أكثر نحو تطور التجارة بين الصين والدول العربية، وسيضخ قوة دفع جديدة في التعاون في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود.وبين سلامة في بيان صدر عن اتحاد الجامعات اليوم ان عام 2023 يعد نقطة ربط مهمة لكونه يمثل الذكرى العاشرة لطرح الصين لمبادرة "الحزام والطريق"، ومنذ انعقاد معرض الصين والدول العربية في دورته الأولى في عام 2013، أصبح هذا المعرض منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والبناء الصيني العربي المشترك لـ "الحزام والطريق".واوضح ان الاجتماع رفيع المستوى للتنمية المبتكرة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود ، أنشأ منصة للتعاون والتبادل بين شركات التجارة الإلكترونية عبر الحدود ذات الشهرة العالمية، وعمق التعاون في مجال التجارة الإلكترونية بين الصين والدول العربية وجلب فرصا تعليمية وموارد تعليمية جديدة كليا، ويمثل فرصة نادرة لكل من الصين والدول العربية وله أهمية كبيرة في توطيد أواصر التبادلات والتعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين.واشار سلامة إلى إن التعاون الاقتصادي والتجاري هو العلاقة الثنائية الأطول عمرا والأكثر نشاطا بين الصين والدول العربية، وهو أيضا رابط مهم يربط الصداقة بين الشعبين. وحقق هذا التعاون منافع ملموسة للشعبين العربي والصيني، وبلور نمطا تنمويا جديدا للتعاون المربح للجانبين بين الصين والدول العربية.وقال إن هناك تكامل بين اقتصادات الصين والدول العربية إلى حد كبير كما تتمتع هذه الاقتصادات بإمكانات هائلة، فبالإضافة إلى التجارة التقليدية ازدهر في السنوات الأخيرة التعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والاستثمار والمالية وغيرها من المجالات.وأضاف ان الشركات الصينية نشطت على صعيد المقاولات والاستثمار في المشاريع الكبرى في مجالات النقل والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والاتصالات وغيرها من المجالات في الدول العربية، مما أدى إلى خلق عدد كبير من فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.وتابع " تعد التجارة الإلكترونية عبر الحدود الشكل الجديد لأعمال التجارة الدولية الذي يتميز بالسرعة في التطوير ومع تطور التكامل الاقتصادي العالمي وانتشار تكنولوجيا الإنترنت، اندمجت صناعة التعليم والثقافة أيضا بنشاط تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وكسرت قيود الزمان والمكان عبر الاستفادة من التقنيات الناشئة وابتكار المنصات، وعززت بشكل كبير مشاركة وتقاسم الموارد التعليمية والابتكار في أساليب التدريس.