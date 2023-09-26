الثلاثاء 26 أيلول 2023
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الشبول: المطاعيم آمنة وفعالة وتُفحص في "مؤسسة الغذاء والدواء"

مخاطبة "الجرائم الالكترونية" بشأن شخص بث مخاوف عن المطاعيم

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طفل يتلقى مطعوما-(تعبيرية)
أثار تسجيل صوتي متداول المخاوف من المطاعيم، جرى توزيعه عبر جروبات الواتس اب، في الوقت الذي أشار فيه مصدر إلى أن الشخص الذي نفذ التسجيل سيتم مخاطبة وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بشأنه.اضافة اعلان
وفي السياق أكد الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول،في مقابلة اذاعة محلية، أن المواطن الذي وزع التسجيل ونفذه تمت احالته الى وحدة الجرائم الالكترونية داعيا المواطنين الى عدم الالتفات الى مثل هذه التسجيلات .
ودعا المواطنين الى تحصين اطفالهم ضد الامراض السارية مشددا على ان المطاعيم آمنة وفعالة.
وقال الشبول إن الوزارة استخدمت مطعوم MR ضد الحصبة عام 2013 بواقع 4 ملايين جرعة.
وأضاف : أن الوزارة نستهدف استخدام مطعوم MR ضد الحصبة بواقع 2.6 مليون جرعة في الحملة الحالية، مؤكدا أن مطاعيم برنامج التطعيم الوطني آمنة وليست جديدة وتُفحص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وبين أن البرنامج الوطني للمطاعيم أنشئ عام 1979 ويضم 12 مطعوما وبفضل نجاعته وفعاليته تجنب الأردن كثيرا من الأمراض مثل البكتيريا وشلل الأطفال والسعال الديكي.

ولفت إلى أنه كل فترة تعيد الوزارة تقييم المطاعيم وتدخل عليها مطاعيم أخرى، مشيرا الى انه في الثلث الأول من العام القادم سيتم ادخال مطعوم المكورات العنقودية".

وحول حملة المطاعيم ، قال الشبول إنها شملت في المرحلة الأولى الذين تخلفوا عن المطعوم، حيث يوجد فئة غير ثابتة "متنقلة" عددهم قرابة 120 ألفا.

وتابع: "بالتعاون مع الحكام الإداريين ولجان المجتمع المحلي، استطعنا في المرحلة الأولى الوصول إلى 118 ألفا ونصفا من الـ120 وهي الشريحة الأولى الفئة المستهدفة حسب خطتنا بواقع 98.5% من حملة المطعوم للفئة الأولى".

وأضاف: "الفئة الثانية ستكون منتصف الشهر المقبل تشرين الأول".
وبين ان الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية الاردنية من خدمات طبية ملكية ومركز اوبئة والقطاع الخاص الطبي ومؤسسة الغذاء والدواء تتعاون في انجاح الحملة الوطنية للمطاعيم فضلا عن التعاون الدولي مع منظمتي الصحة العالمية واليونسيف.
ولفت الى ان الحصبة بدا انتشارها في نيسان (ابريل ) الماضي في محافظتي اربد والزرقاء ووصلت الى العاصمة عمان ليصل العدد الاجمالي للمصابين الى 163 اصابة.
واشاد بتعاون المؤسسات الرسمية والفرق العاملية بالحملة مشددا على وجود خبراء مختصين في الحملة.
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