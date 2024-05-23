طاقم حكام بحريني لمباراة سحاب والحسين اربد بنهائي دوري المحترفين

اعلن اتحاد كرة القدم، عن تعيين طاقم حكام بحريني لمباراة فريقي سحاب والحسين اربد التي تقام عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مباراة حاسمة سيتحدد على أثر نتيجتها الفريق الفائز بلقب الدوري، والفريق الثاني الهابط لمصاف أندية الدرجة الأولى.

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ويتنافس الحسين رابد متصدر الدوري برصيد 56 نقطة مع الفيصلي صاحب الـ 54 نقطة، على لقب الدوري، فيما بات سحاب مهددا بالهبوط الى مصاف انديه الدرجة الأولى في حال الخسارة.



وتنطلق يوم غد الجمعة منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.

ويلتقي الوحدات مع شباب العقبة عند السابعة مساء الجمعة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب ، وبذات التوقيت يحل الرمثا ضيفا على الجليل على ستاد الحسن.

وتقام عند الثامنة مساء السبت المقبل، أربع مباريات، حيث يلتقي مغير السرحان مع السلط على ملعب البترا، والأهلي مع معان على ملعب السلط، وسحاب مع الحسين على ستاد الأمير محمد، والفيصلي مع شباب الأردن على ستاد عمان الدولي.



ويحتاج الحسين للفوز على سحاب بأي نتيجة لضمان التتويج بلقب الدوري الأردني للمحترفين للمرة الأولى بتاريخه، فيما يدخله عدم الانتصار بحسابات أخرى في ظل مطاردة الفيصلي صاحب المركز الثاني وبفارق نقطتين.



في المقابل، هبط فريق الجليل إلى مصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل، فيما انحصرت بطاقة الهبوط الأخرى بين فرق مغير السرحان وسحاب والأهلي.



ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 56 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 54، يليه الوحدات 45، ثم الرمثا 32، السلط 28، شباب العقبة 25، معان 23، شباب الأردن 22، الأهلي 20، سحاب ومغير السرحان 18، الجليل 12.



والحكام الذين سيتولون إدارة المباريات الأخيرة بالدوري، مباراة الوحدات وشباب العقبة، الحكام "محمود صبيح للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، معتصم نجداوي وإبراهيم سمارة رابعا"، مباراة الجليل والرمثا، الحكام "محمد بني هاني للساحة، الحكام المساعدين عماد عاكف، إبراهيم البلوي ووسيم طبيشات رابعا"، مباراة مغير السرحان والسلط، الحكام "أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين محمد البكار، أحمد مؤنس وموسى اللحام رابعا".



أما مباراة الأهلي ومعا، سيكون الحكام، "محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، حمزة أبو عبيد ومحمد الزامل رابعا"، و لمباراة سحاب والحسين يقود المباراة طاقم تحكيمي دولي من مملكة البحرين، وهم " إسماعيل حبيب للساحة، الحكام المساعدين صلاح جناحي، عبدالله يعقوب ومحمد جمال رابعا".



ولمباراة الفيصلي وشباب الأردن، يقودها الحكام، " أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، معتز الفراية وبكر هباهبة رابعا".