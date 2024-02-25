الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العمري يحرز ذهبية الدوري العالمي للكراتيه

لاعب المنتخب الوطني للكراتيه قاسم العمري
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه قاسم العمري
ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه قاسم العمري اليوم الأحد بالميدالية الذهبية لوزن فوق 55 كغم تحت 14 عاما في الجولة الأولى من الدوري العالمي المقامة في إمارة الفجيرة.اضافة اعلان

وفاز العمري في المباراة النهائية على اللاعب الكرواتي ديفيد بيرمنس 4-0.
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