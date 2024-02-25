الأحد 25 شباط 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الرياضة
رياضة عربية وعالمية
الأحد 25 شباط 2024
4:04 م
العمري يحرز ذهبية الدوري العالمي للكراتيه
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه قاسم العمري
ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه قاسم العمري اليوم الأحد بالميدالية الذهبية لوزن فوق 55 كغم تحت 14 عاما في الجولة الأولى من الدوري العالمي المقامة في إمارة الفجيرة.
اضافة اعلان
وفاز العمري في المباراة النهائية على اللاعب الكرواتي ديفيد بيرمنس 4-0.
الكراتيه
الفجيرة
Copy
اقرأ أيضا
نادال: ديوكوفيتش أفضل لاعب في التاريخ
15 شباط 2024
قطر تسعى للنهائي الثاني.. وإيران لكسر عقدة نصف النهائي
06 شباط 2024
الكرواتي تشوريتش يوقف شلباية ببطولة "لوفين لا نوفا"
27 كانون الثاني 2024
سابالينكا تحافظ على لقبها.. ونهائي الرجال ينتظر بطلا جديدا
27 كانون الثاني 2024
”بينما أنتم تشاهدون التنس.. قنابل تسقط على غزة”.. حدث في ملبورن
22 كانون الثاني 2024
لبنان في مواجهة مصيرية أمام طاجيسكتان.. وقطر تسعى للعلامة الكاملة
21 كانون الثاني 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
مع اقتراب الشهر الفضيل.. كيف تزيد وزنك في رمضان؟
صحة وأسرة
|
منذ 1 دقيقة
العمري يحرز ذهبية الدوري العالمي للكراتيه
رياضة عربية وعالمية
|
منذ 17 دقيقة
بعد إجراءاتها الرقابية.. بلدية الزرقاء تسترد أكثر من 28 مليون دينار
الزرقاء
|
منذ 20 دقيقة
سمارة: تعاقدنا مع 750 مهندسا وإداريا من غزة لحصر الأضرار في القطاع
آخر الأخبار
|
منذ 26 دقيقة
كيف تكشف التكنولوجيا الخيانة الزوجية؟
منوعات
|
منذ 43 دقيقة
شركة "ماجد الفطيم" تطلق حملة كارفور الأردن "بجانبك في رمضان"
شركات وأعمال
|
منذ 60 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين
ماهر أبو طير
|
اليوم
ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
حصافة المسؤول
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
قصة أسطورة من وطني!
نضال المجالي
|
اليوم
خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)
د.خليف الخوالدة
|
اليوم
ترجمات
رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"
ترجمات
|
منذ18 ساعة
جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس
ترجمات
|
24 شباط 2024
فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة
ترجمات
|
23 شباط 2024
مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات
ترجمات
|
23 شباط 2024
تدمير إسرائيل الذاتي: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال (2-2)
ترجمات
|
21 شباط 2024
تدمير إسرائيل الذاتي: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال (2-1)
ترجمات
|
20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
نصيحة !
صمود أهل غزة
23 شباط 2024
تشجيع
22 شباط 2024
ترند الحلويات !
21 شباط 2024
متعثر
20 شباط 2024
العالم وغزة
19 شباط 2024