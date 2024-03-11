البنوك الاستثمارية والاقتصاد الوطني

الدكتور حيدر المجالي

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تلعب البنوك الاستثمارية دورا مهمًا في انتعاش الاقتصاد وتوفير التمويل والموارد المالية للشركات والمشاريع الكبيرة والمتوسطة، وتعزز هذه البنوك النمو الاقتصادي وتخلق فرص العمل وتحفز الابتكار وتدعم النمو في المجتمعات التي تعمل بها.الاقتصاد القائم على البنوك الاستثمارية، يشكل نموذجا اقتصاديا قويا وفعالا، حيث تلعب البنوك الاستثمارية دورًا مهمًا في تمويل وتنمية الأعمال والمشاريع في الدولة وفي هذا النموذج تتخصص هذه البنوك في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية للعملاء الأفراد والشركات والحكومات على حد سواء.وبشكل عام، يلعب القطاع المصرفي وخاصة البنوك الاستثمارية دورا حيويا في دعم الاقتصاد وتعزيز النمو من خلال توفير التمويل والخدمات المالية وتمويل المشاريع وتعزيز الابتكار المالي، مما يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الثقة في الأسواق المالية وينعش الاقتصاد.إن البنوك الاستثمارية هي مؤسسات مالية مرخصة من البنوك المركزية، تقدم خدمات متخصصة في مجال الاستثمار والتمويل للعملاء وتختلف عن البنوك التجارية التقليدية التي تقدم خدمات الودائع والقروض للأفراد والشركات، وتهدف هذه البنوك إلى تلبية احتياجات العملاء الذين يرغبون بالاستثمار في الأوراق المالية والأصول الأخرى، وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بالاستثمار وإدارة المخاطر. تتميز البنوك الاستثمارية بخبرتها ومعرفتها العميقة في مجالات الاستثمار والتمويل، وتعمل من أجل تقديم خدمات متخصصة ومتقدمة في المجالات المالية والاستثمارية المتطورة.ويعتمد نجاح هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البنوك الاستثمارية على تحليل السوق وتقديم استشارات مالية موضوعية، وتكوين شبكات اتصال واسعة لتسهيل الصفقات والتعاملات المالية. وتتضمن خدمات البنوك الاستثمارية عادة الوساطة في الأسواق المالية، وإدارة الأصول، وإدارة الثروات، وترتيب الصفقات المالية، والبحث والتحليل المالي وتقديم الاستشارات المالية وتنفيذ الصفقات الاستثمارية نيابة عن العملاء. وتكمن بعض الأدوار الرئيسية التي تقوم بها البنوك الاستثمارية، في انتعاش الاقتصاد بتوفير التمويل اللازم للشركات لتطوير أعمالها وتنفيذ مشاريعها وتقديم القروض والائتمان والتمويل الهيكلي والتمويل الأولي للاكتتاب في الأسهم، وكذلك توفير الخدمات المالية مثل الاستشارات المالية والمساعدة في الاندماج والاستحواذ وإدارة الأصول والتداول في الأسواق المالية وغيرها، من الخدمات الحديثة.وتقوم البنوك الاستثمارية عادة بتمويل المشاريع الكبيرة مثل الطرق والجسور والمطارات والمشاريع العقارية الضخمة والمشاريع الصناعية والزراعية، مما يساعد على خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في المجتمع. إضافة إلى خدمات الاستثمار في الأوراق المالية، مما يؤدي إلى زيادة سيولة الأسواق المالية وتشجيع الاستثمارات. من جهة أخرى، تقوم هذه البنوك بتقييم عمليات الابتكار المالي، حيث تعمل على تطوير منتجات وأدوات مالية جديدة ومبتكرة، مثل الأوراق المالية المشتقة وصناديق الاستثمار البديلة والتكنولوجيا المالية وغيرها، من الخيارات.وكذلك تتعامل البنوك الاستثمارية مع مجموعة واسعة من الأدوات المالية مثل، الأسهم والسندات والسلع والعقود الآجلة والخيارات والسندات المشتقة، لتحقيق أهداف الاستثمار للعملاء وتحقيق عائدات مالية أو تنويع المحافظ الاستثمارية أو إدارة المخاطر بشكل لائق.ويمكن للبنوك الاستثمارية أيضا، تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى بناءً على التخصصات والاحتياجات الخاصة بالعملاء والبنك مثل، أنشطة إدارة الاستثمار التي تشمل إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية وخدمات البحث والتحليل المالي للعملاء، كتقديم التوصيات بشأن الأسهم والسندات وغيرها من الأصول المالية. والاستشارات المالية الشاملة مثل تخطيط الاستثمار وإدارة الثروات وتحقيق أهداف مالية محددة. وكذلك تقوم البنوك الاستثمارية بترتيب وتنفيذ الصفقات المالية كعمليات الاكتتاب العام والإدراج في البورصة وعمليات الاستحواذ والاندماج وإصدار السندات. كما تقدم خدمات التمويل الهيكلي للشركات والمشاريع كترتيب التمويل وإصدار السندات والقروض، والتمويل الاستحواذي والتمويل العقاري.وتستثمر البنوك الاستثمارية في الشركات الناشئة ورأس المال الخاص، وتقدم تمويلًا للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية للنمو والعائدات العالية بما يخدم أهدافها. وتوفر كذلك صناديق مشتركة للاستثمار، حيث يمكن للعملاء الأفراد شراء وحدات في هذه الصناديق والاستفادة من تنويع محافظهم وتحقيق أهدافهم.وتقدم البنوك الاستثمارية استشارات مالية شخصية للعملاء الأفراد لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة وبمستوى مخاطرة مقبول. وقد توفر هذه البنوك قروضًا للعملاء الأفراد لتمويل الاستثمارات كشراء العقارات أو تمويل الأعمال التجارية، وتقديم الخدمات المصرفية الشخصية للمميزين منهم مثل، حسابات الودائع والبطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وغيرها.أما بالنسبة للاقتصاد، فتلعب البنوك الاستثمارية دورا مهما في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار في الشركات والمشاريع.ودور البنوك الاستثمارية، يكمن في توفير التمويل والموارد اللازمة للمشاريع الاستثمارية والتجارية الكبيرة والمتوسطة والمساهمة في انعاش الاقتصاد بتوفير تمويل المشاريع الكبيرة مثل، البنية التحتية، ومشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية، والتكنولوجيا، والصناعات الثقيلة والزراعة وغيرها.وتلعب البنوك الاستثمارية دورا محوريا في تمويل الاقتصاد وتوجيه الاستثمارات بالشكل السليم وتقدم استشارات مالية واستثمارية متخصصة لعملائها، لمواكبة التطورات الاقتصادية والسوقية لتحقيق توزيع أفضل للموارد وتحسين الكفاءة الاقتصادية.وكذلك تسهم هذه البنوك في تعزيز السوق المالية من خلال، إدارة الأصول وتداول الأوراق المالية وتوفير سيولة للأسواق لتعزيز الثقة في النظام المالي. كما تساعد البنوك الاستثمارية في إدراج الشركات في البورصات وتشجيع التداول والاستثمار في الأسهم والسندات.وكذلك تقوم بدعم الابتكار والبحث والتطوير من خلال، تمويل الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية وتوفير الدعم المالي والاستشارات المتخصصة لها. وتساهم البنوك الاستثمارية أيضا، في إحداث التوازن الاقتصادي عن طريق تمويل المشاريع في المناطق أو القطاعات التي تعاني من نقص التمويل التقليدي كالصناعة والزراعة وغيرها.من جهة أخرى، تجب الإشاره إلى أن أعمال البنوك الاستثمارية قد تتعرض لمخاطر مالية كبيرة، نظرًا لطبيعة أعمالها وأنشطتها وقد يتعرض عملاؤها لخسائر مالية إذا لم تكن الاستثمارات ناجحة ومربحة، ولهذا فقد يتأثر الاقتصاد بشكل عام، إذا واجهت هذه البنوك أزمات مالية خانقة كتلك التي حصلت في السوق الأميركي العام 2008، لذلك يجب إيجاد لوائح وإجراءات تنظيمية لعمل هذه البنوك لضمان استدامة النظام المالي وحماية المستثمرين.أخيرا، يجب الانتباه إلى أن دور البنوك الاستثمارية يختلف من بلد إلى آخر وفقًا للقوانين والظروف الاقتصادية السائدة في كل دولة. ولقد أسهمت هذه البنوك في تنمية العديد من المجتمعات والدول بشكل كبير فمثلا، لعبت هذه البنوك دورا أساسيا في إحداث التنمية المستدامة والتطور الكبير في دبي وأبو ظبي والبحرين وقطر وسنغافورة وأميركا وأوروبا، فلماذا لا تلعب دورا رئيسيا في تطوير الأردن ليتمكن الاقتصاد الأردني من الانتقال إلى مرحلة متقدمة.إن التشريعات المصرفية الأردنية، تتيح للبنوك الاستثمارية فرصة العمل في السوق المحلي والمساهمة في تطويره، فلماذا لا نتجه إليها في خطوة تعزز البيئة الاستثمارية بشكل جاذب لتحقيق رؤية جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد لتطوير الاقتصاد.* خبير اقتصاد واستثمار