الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكبر معمّر في العالم يكشف سر طول عمره

جون ألفريد تينيسوود
جون ألفريد تينيسوود

كشف أكبر معمر في العالم جون ألفريد تينيسوود ،عن سر عمره المديد وحفاظه على صحته وقواه العقلية رغم شيخوخته.


ووفقاً له، فإن سر حفاظه على قدراته الجسدية والعقلية هو الحظ والاعتدال وتناول السمك ورقائق البطاطس كل يوم جمعة، كما أنه ليس مدخناً ونادراً ما يشرب الكحول، ولا يتبع نظاماً غذائياً خاصاً، باستثناء عشاء السمك ورقائق البطاطس مرة واحدة في الأسبوع.

اضافة اعلان


وقال المعمر لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "إذا كنت تشرب كثيراً أو تأكل كثيراً أو تمشي كثيراً- إذا فعلت الكثير من أي شيء - فسوف تعاني في النهاية"، مضيفاً:  إنّ "الأمر محض حظ سواء عشت طويلاً أو عشت حياة قصيرة لا يمكنك أن تفعل الكثير حيال ذلك".


وتم تأكيد فوز الإنكليزي جون ألفريد تينيسوود، 111 عاماً، باللقب الجديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويأتي ذلك بعد وفاة صاحب الرقم القياسي الفنزويلي، خوان فيسينتي بيريز، هذا الشهر عن عمر يناهز 114 عاماً، فيما توفي الياباني جيسابورو سونوبي، الذي كان ثاني أطول الناس عمراً، في 31 آذار/مارس عن عمر 112 عاماً.


وحصل تينيسوود على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الخميس في دار الرعاية حيث يعيش في ساوثبورت، شمال غرب إنكلترا.


ولد تينيسوود في ليفربول في 26 آب/أغسطس 1912، بعد أشهر قليلة من غرق السفينة تايتانيك، وعاش حربين عالميتين، وخدم في فيلق بالجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية. وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

تعرف على سر العمر المديد.. من أكبر معمرة في العالم

وفاة أكبر معمّر في العالم قبل 3 أسابيع من بلوغه 113 عاماً

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبير ية

مشاهدة أنفسنا في مكالمات الفيديو تجهد الذهن

منذ6 ساعة
Headline-In-article

فقدان الوزن بالصيام المتقطع مرتبط بهذا الشرط.. ماهو؟

منذ7 ساعة
الاسبرين

هل يحد الأسبرين من الإصابة بسرطان القولون؟

منذ8 ساعة
التهاب اللفافة الأخمصية

معلومات مهمة عن التهاب اللفافة الأخمصية

منذ9 ساعة
إحدى شوارع بروكسل

حالة نادرة.. جسده يفرز الكحول فظنوه مخمورا

منذ9 ساعة
تطبيق AngryGF

تطبيق ذكاء اصطناعي لاحتواء غضب النساء

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات | منذ24 ساعة
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات | منذ24 ساعة
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 