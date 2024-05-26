تعرّف على الأثار الصحية الجانبية للشاي بالحليب المغلي

توصل المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) مؤخرا إلى إرشادات جديدة تحذر من أن الاستهلاك المفرط لشاي الحليب يمكن أن يعيق امتصاص الحديد في أجسامنا؛ وهذا يدل على أن الشاي بالحليب ليس مفيدًا جدًا للصحة على أي حال، ولكن ما الخطر الذي يسببه الإفراط في غليان الشاي على صحتنا؟

اضافة اعلان



هذا ما يشرحه بوجا شاه بهافي استشاري التغذية معلم مرض السكري بمومباي، من خلال تقرير نشره موقع «news18» الطبي المتخصص.





فوائد الشاي



ووفقا لدراسة، يحتوي الشاي الأسود على مركبات البوليفينول مثل العفص، ومضادات الاكسدة، والثيافلافين والفلافونويد وهي مضادات أكسدة طبيعية.

حيث تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الجذور الحرة الضارة في الجسم والوقاية من الأمراض مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

وفي شرحه لفوائد العفص، يقول بهافي «ان العفص يعزز إطلاق أكسيد النيتريك وهو موسع طبيعي للأوعية الدموية، أي أنه يساعد على توسيع الأوعية الدموية وبالتالي زيادة الدورة الدموية في الجسم. وهذا يساعد في السيطرة على ضغط الدم إذا تم تناول الشاي باعتدال».





الآثار الجانبية لتناول الشاي المغلي

على الرغم من أن العفص له العديد من المزايا، إلا أن العفص الزائد وفقًا لبهافي يمكن أن تكون له آثار جانبية؛ فعندما نفرط في غلي الشاي الأسود أو الشاي بالحليب، فإنه يطلق العفص الزائد.

فهو يخفض الحديد والكالسيوم «فيضر بامتصاص العناصر الغذائية وخاصة الحديد والكالسيوم. لذا يفضل عدم تناول الشاي مع الوجبات أو المكملات الغذائية لأنها تعيق امتصاص العناصر الغذائية».



وأوضح بهافي «غالبًا ما يُلاحظ أن الأشخاص الذين يتناولون كميات زائدة من العفص من عدة أكواب من الشاي القوي يصابون بفقر الدم، وهو انخفاض تركيز الهيموغلوبين في الدم بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد».





العفص يزيد ضغط الدم

تناول العفص الزائد على شكل عدة أكواب أي 7-8 أكواب من الشاي يمكن أن يزيد من ضغط الدم.

ووفقًا لبهافي، يمكن رؤية نفس التأثير في 4 أكواب فقط من الشاي إذا تم غلي الشاي أكثر من اللازم في كل مرة أو إعادة تسخينه عدة مرات ليصبح مغليًا بشكل زائد، ما يجعله قويًا جدًا ومكثفًا في محتوى العفص.



كما أن العفص الزائدة يزيد من الحموضة ويمكن أن يسبب آلامًا في المعدة. كما أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإمساك.





جرعة زائدة من الكافيين

يحتوي الشاي أيضًا على الكافيين بكميات صغيرة. ويؤكد بهافي «عندما يتم غلي الشاي أكثر من اللازم وتناول عدة أكواب من الشاي في اليوم قد يسبب جرعة زائدة من الكافيين ما يسبب الصداع والأرق وقد يعيق امتصاص الحديد؛ وهذا يمكن أن يسبب أيضًا الغثيان والحموضة التي تسبب حرقة المعدة والانتفاخ وقد يؤدي أيضًا إلى الإدمان؛ وقد يؤدي حتى إلى الجفاف والدوخة ويمكن أيضا أن ينتج مواد مسرطنة.





كيفية غلي الشاي وعدد المرات؟

ذلك يعتمد على الكمية؛ عندما يبدأ الماء الذي يحتوي على الشاي والزنجبيل والسكر والأعشاب الأخرى في الغليان.

فقط قم بتقليل النار واترك الشاي ينضج لمدة 2-5 دقائق. ولا ينبغي أن يكون أكثر من هذا. ثم بمجرد إضافة الحليب، لا ينبغي غليه لأكثر من دقيقة. ولا يُنصح بإعادة تسخين الشاي البارد مرارًا وتكرارًا. ضع هذه الآثار الجانبية في الاعتبار وفكر مرتين قبل الإفراط في تناول الشاي المخلوط مع الحليب المغلي.