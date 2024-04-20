السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حيلة رخيصة لإزالة بقع التعرّق عن الملابس

تعرق- تعبيرية
تعرق- تعبيرية

لا شك أن التعرق أمراً طبيعياً خلال الصيف، لكن المزعج هو البقع الصفراء على الملابس والتي يصعب إزالتها في الغسالة وتحتاج لعناية خاصة خلال التنظيف للتخلص منها بشكل نهائي.

قدمت المدونة الشهيرة على تيك توك نيكول ميكالوك حلاً للتخلص من هذه البقع خلال 60 دقيقة فقط من خلال نقعها بالماء البارد لمدة ساعة مع إضافة القليل من الخل وصودا الخبز وأكدت أن الملابس ستعود جديدة تماماً.

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وعادة يستخدم صودا الخبر في وصفات إزالة البقع باعتباره يساعد على تنظيم مستوى الأس الهيدروجيني في مياه الغسالة، حيث يضاف على منظف الغسيل ليخفف من البقع المتراكمة على الغسيل، كما يقلل من البكتيريا.


وأثار الفيديو تفاعلاً كبيراً عبر حسابها، مع الكثير من التعليقات المثنية على طريقتها بناء على تجريب هذه الوصفة، واعتبر آخرون أنها قدمت لهم حلاً أنقذ ملابسهم من الرمي في القمامة.


وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يعتبر خبراء الصحة تأكيدهم أن التعرق أمر طبيعي، ويشكل دليلاً أن الأجسام تعمل بشكل صحيح، وربطوا ظهور البقع الصفراء على الملابس باستخدام مزيلات عرق غير مناسبة  تحتوي على الألومنيوم. وكالات

 

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