السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ماذا يعني ظهور علامات بيضاء على الأظافر؟

ماذا يعني ظهور علامات بيضاء على الأظافر؟
ماذا يعني ظهور علامات بيضاء على الأظافر؟
تظهر علامات بيضاء صغيرة على أظافرنا من وقت لآخر، وعلى الرغم من أنها لا تدعو للقلق غالبا، إلا أنها يمكن أحيانا أن تشير إلى وجود حالات خطيرة كامنة.اضافة اعلان
وغالبا ما يعتقد أن العلامات البيضاء على الأظافر ناتجة عن نقص بعض المعادن مثل الكالسيوم والزنك، إلا أن هذا ليس دائما السبب الحقيقي وراء ظهورها.

ويطلق الأطباء على الخطوط البيضاء التي تظهر على الأظافر اسم "ابيضاض الأظافر أو الوبش.

ويمكن تقسيم ابيضاض الأظافر إلى أنواع مختلفة، وهي: الوبش الشامل، والوبش الجزئي، والوبش المخطط، والوبش المنقط والوبش الطولي، وذلك استنادا إلى شكل النقاظ البيضاء على الأظافر وأحجامها.

ما الذي يسبب العلامات البيضاء على الأظافر؟
في أغلب الأحيان، يحدث ابيضاض الأظافر نتيجة لصدمة في الظفر، والتي يمكن أن تكون بسيطة مثل النقر المفرط أو المضغ.

وبحلول الوقت الذي ترى فيه العلامة البيضاء، ربما تكون قد نسيت سبب ظهورها.

وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون سبب رد الفعل شيء مثل التعرض لرد فعل تحسسي تجاه طلاء الأظافر أو مزيل طلاء الأظافر.

ويمكن أيضا أن تتضرر أظافرك بشدة بسبب المواد الكيميائية المستخدمة في تطبيق وإزالة الأظافر المركبة أو الجل.

ولكن إذا تحول ظفرك بالكامل إلى اللون الأبيض، فقد يكون الأمر أكثر خطورة ويجب عليك زيارة الطبيب.

ويمكن أن تكون الأظافر البيضاء تماما ناجمة عن حالات مميتة، مثل تليف الكبد أو الفشل الكلوي أو أمراض القلب، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وإذا كانت العلامات البيضاء على شكل خطوط، فقد تكون أيضا علامة على انخفاض مستويات البروتين في الدم.

والسبب الآخر لظهور البقع البيضاء على أظافر قدميك يمكن أن يكون فطريات الأظافر الشائعة التي تسمى إصابات الظفر السطحية البيضاء (White superficial onychomycosis).

وعلى الرغم من أن العلامة الأولى للعدوى قد تظهر على شكل نقاط بيضاء صغيرة على الأظافر، إلا أن العدوى يمكن أن تنمو وتنتشر إلى قاعدة الظفر، ما يجعل أظافر القدم تبدو متقشرة قبل أن تصبح سميكة وهشة.

كيف أتخلص من العلامات البيضاء على الأظافر؟
لا يوجد حاليا أي علاج للعلامات البيضاء على الأظافر. وتختفي هذه العلامات بشكل طبيعي بمرور الوقت إذا كانت ناجمة عن إصابة.

ومع ذلك، إذا كان سببها شيء آخر غير الصدمة، فسيحتاج الطبيب إلى تحديد السبب من أجل معالجتها بشكل منفصل. RT
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