ما المخدر الذي يتعاطاه إيلون ماسك لصحته العقلية؟

اعترف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بأنه يعاني أحيانا من الاكتئاب مما يضطره لتناول العقاقير التي تصنف على أنها مخدرات عامة.

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وقال ماسك خلال مقابلة مع الصحفي دون ليمون: "أحيانا يكون لدي نوع من الإرهاق الذهني، والشعور السلبي، كالاكتئاب الذي لا علاقة له بأي أخبار سلبية".



ووفقا له، فإن تناول مخدر الكيتامين يساعده في هذه الحالة لأنه "يعمل عادة 16 ساعة في اليوم".



وأضاف ماسك: "الكيتامين مفيد في إخراج الشخص من الحالة الذهنية السلبية، كما أنه مفيد لتعزيز صحته العقلية".

ولكن ما هو الكيتامين؟

وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن الكيتامين هو مخدر قصير المفعول قابل للحقن، ويمكن أن يتسبب في الهلوسة عند تناول جرعات عالية منه.

وهو مخدر «انفصامي»، بمعنى أنه يعوق وصول المؤثرات الحسية، مثل الرؤية والصوت، للقشرة المخية، ويجعل المستخدمين يشعرون بالانفصال عن الألم، وكل ما يحيط بهم.

ويستخدم هذا المخدر بشكل متزايد علاجاً للاكتئاب المقاوم للعلاج والتفكير في الانتحار ومشكلات الصحة العقلية الأخرى، كما يستخدم في حالات الألم المزمن، وللتخدير الطبي والبيطري، ولكن في بعض الأحيان يُساء استخدامه لأغراض ترويحية.



وتم تطوير الكيتامين في الستينات، وقد أصبح من القانوني استخدامه للأغراض الطبية منذ عام 1970.



وفي عام 2019، وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية على نسخة رذاذ أنف من الكيتامين لعلاج الاكتئاب المقاوم للعلاج، والذي يتم تسويقه باسم «الإسكيتامين».



وأشار تقرير «نيويورك تايمز» إلى أن أولئك الذين يستخدمون الكيتامين بشكل ترفيهي غالباً ما يستنشقونه، في شكل مسحوق أو بخاخ يتم رشه في الأنف.





هل يمكن أن يكون الكيتامين قاتلاً؟



نادراً ما يكون الكيتامين مميتاً؛ لكن الجرعة الزائدة منه يمكن أن تتسبب في فقدان الوعي وبطء التنفس بشكل خطير، وفقاً لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية.



إلا أن خبراء الصحة يؤكدون أن الاستخدام المتكرر لهذا المخدر قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والبارانويا وبعض المشكلات في المثانة.



وقال الدكتور ستيفن رادويتز، كبير المسؤولين الطبيين في عيادة «نوشاما» النفسية في نيويورك التي تستخدم الكيتامين في علاج بعض الحالات، إنه يجب على المرضى اجتياز فحص طبي ونفسي كامل «للتأكد من أنهم لائقون للعلاج بهذا المخدر».



وأكد رادويتز أنه في «نوشاما» والعيادات الأخرى، يتم إعطاء الجرعات بمستويات «شبه مخدرة» بحيث يظل المرضى واعين خلال جلسات العلاج.



وينتمي كيتامين إلى مجموعة من العلاجات تسمى المخدرات العامة، حيث يستخدم في التخدير العام للمرضى قبل وأثناء العمليات الجراحية أو في بعض الإجراءات الطبية المؤلمة حيث يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.