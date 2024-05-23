 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نصائح ذهبية لصمود المكياج طويلاً في الصيف

مكياج
مكياج

تعد حرارة الصيف كابوساً مزعجا للمرأة، حيث إنها تتسبب في سيلان المكياج، ما يُفسد جمال الإطلالة.

تحضير البشرة

وكي يصمد المكياج أمام حرارة الصيف، أوصت مجلة "Stylebook" بتحضير البشرة جيداً، وذلك بوضع طبقة من مستحضر "البرايمر"، والذي يعمل على تصغير مسام البشرة ويمنحها مظهراً موحداً ومتجانساً.

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وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي بعد ذلك تطبيق كريم BB أو كريم CC، حيث إنهما يمتازان بقوام خفيف ويعملان على ترطيب البشرة، في حين ينبغي الابتعاد عن مستحضرات كريم الأساس ذات القوام الثقيل وقدرة التغطية العالية، نظراً لأنه سرعان ما تتكون بقع قبيحة المظهر عندما يسيل العرق.

 


ومن المفيد أيضاً وضع طبقة رقيقة من البودرة الشفافة، والتي تمنح البشرة مظهراً طبيعياً، مع مراعاة تثبيت المكياج بواسطة سبراي التثبيت.


أحمر شفاه مطف

ولتزيين الشفاه، من الأفضل استخدام مستحضرات أحمر الشفاه ذات المظهر المطفأ بدلاً من المستحضرات ذات القوام الكريمي، نظراً لأنها تحتوي على كميات أقل من الزيت والشمع.


وبالنسبة للعيون، فإنه ينبغي عند تطبيق الماسكارا والآي لاينر والكحل وظلال الجفون استخدام المستحضرات المقاومة للماء، والتي يمكنها الصمود أمام العرق.
ومن المفيد أيضاً استخدام مناديل امتصاص الزيوت، والتي تعمل – كما يبدو من اسمها – على امتصاص الزيت من البشرة لتخلص البشرة من اللمعان سيء المظهر. وكالات

 

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حيل تثبيت المكياج في فصل الصيف 

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