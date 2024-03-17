الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل عدم التركيز دليل على قلة الذكاء؟

tbl_articles_article_27106_818e3f11ae1-0a02-4afa-a1e4-5b73c4151987
الدماغ

قدمت دراسة جديدة تفاصيل دقيقة لم يسبق الكشف عنها حول آليات عمل الدماغ لمساعدة الإنسان على التركيز والانتباه في البيئة التي فيها الكثير من المشتتات والضجيج.

اضافة اعلان


وأجرى الدراسة باحثون في معهد كارني لعلوم الدماغ في جامعة براون الأميركية، ونشرت في بداية مارس/آذار الجاري في مجلة "نيتشر هيومان بيهيفير" (Nature Human Behaviour)، وكتب عنها موقع "ساينس ديلي" (ScienceDaily).


وكانت دراسة نفسية سابقة بينت أنه بإمكان الإنسان التحكم في مدى تركيزه؛ وذلك عن طريق تعزيز المعلومات ذات الصلة بالموضوع، وقدرته على تصفية الذهن من عوامل الإلهاء، إلا أن هذه الدراسة كشفت عن طبيعة العمليات التي تمكن الدماغ من تنظيم هاتين الوظيفتين.


وشبهها المؤلف الرئيسي وعالم الأعصاب هاريسون ريتز، بالعمليات التي تساعد في تنظيم نشاط العضلات اللازم لأداء المهام البدنية، فكما أنه باستطاعتنا التحكم بأكثر من 50 عضلة لأداء مهمة بدنية في وقت واحد مثل الكتابة أو الخياطة، وجد أنه بإمكاننا أيضا التحكم بأشكال متعددة من الانتباه لأداء بعض الأعمال الذهنية ببراعة.


وتقدم نتائج هذه الدراسة تصورا واضحا عن كيفية استخدام الإنسان لقوة الانتباه، وتسهم هذه النتائج في فهم هذه القدرة الاستثنائية على إظهار مرونة إدراكية هائلة وقتما نشاء عندما نولي اهتمامًا لأمر ما، كما تساعدنا أيضًا في فهم القيود التي تحد من تلك المرونة، وكيف يمكن أن تظهر هذه القيود في بعض الاضطرابات المتعلقة بالانتباه مثل حالة فرط الحركة وقلة التركيز.

نشاط الدماغ


ولإجراء هذه الدراسة قام الباحثون بجعل المشاركين في الدراسة يقومون بإنجاز بعض المهام الإدراكية المتنوعة في صعوبتها، في أثناء ذلك تم قياس نشاط الدماغ بواسطة جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI. ثم بعد ذلك قاموا بتحليل نتائج مخططات نشاط أدمغة المشاركين استجابةً لأداء هذه المهام.

ويقيس جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) التغيرات الصغيرة في تدفق الدم التي تحدث مع نشاط الدماغ. ويمكن استخدامه لفحص أجزاء الدماغ التي تتعامل مع الوظائف الحيوية، أو تقييم آثار السكتة الدماغية أو غيرها من الأمراض، أو لتوجيه علاج الدماغ.


فعلى سبيل المثال: تم عرض مجموعة من النقاط الخضراء والبنفسجية المتحركة على المشاركين، وطلب منهم تحديد لون أغلبية النقاط المتحركة بشكل متسارع، بينما كانت نسبة اللون الأخضر إلى الأرجواني متساوية.


أظهرت التحليلات كيفية عمل شقي الدماغ أثناء أداء هذا النوع من المهام، حيث لوحظ أن هنالك جزءا محددا من الدماغ يتحكم في العمليات المسؤولة عن الانتباه وتصفية الإلهاء، فعندما تُلتقط صورة النقاط الخضراء والبنفسجية المتحركة؛ تجعل حركة هذه النقاط مهمة إيجاد اللون الغالب أكثر تعقيدا، فيقوم الدماغ تلقائيا بضبط حساسيته للحركة حتى يتمكن من التركيز على الألوان؛ وبذلك يتمكن الدماغ من تحديد اللون الصحيح بشكل أقرب إلى الصحة.


تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية التنظيم العقلي للمعلومات التي تصل الدماغ وقدرته على ضبط عوامل الإلهاء، وتركيز الانتباه، حيث تبين أن هذه القدرات هي عوامل مهمة في عمليات الإدراك بشكل أكبر من القدرات العقلية ذاتها.


ولطالما نسبت قلة التركيز إلى نقص في قدرات الشخص العقلية أو الحسابية، وهذه فكرة خاطئة، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هنالك سببا مختلفا لعدم التركيز طوال الوقت. فقلة التركيز لا تعني بالضرورة أن أدمغتنا بسيطة أو أن قدراتنا العقلية ضعيفة، ولكن بدلًا من ذلك، فإنها تدل على أن أدمغتنا معقدة حقا.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صورة تعبيرية

اختصاصية تغذية تكشف عن أفضل طعام لصحة الدماغ

منذ8 ساعة
شوربة خضار

أفضل الأكلات الصحية في رمضان

منذ8 ساعة
الفضشل الكلوي

دواء جديد يمكن أن يؤخر الفشل الكلوي

منذ8 ساعة
يعد وقت السحور فرصة للتجمع العائلي والاستمتاع بالأجواء الرمضانية الروحانية

أطعمة لا تقدميها لأسرتك على طاولة السحور

منذ9 ساعة
تمر هندي

4 فوائد للتمر هندي على مائدة الإفطار

منذ9 ساعة
65f02d9a4c59b720b44ff89e

أمراض تعتبر من عوامل الخطر لتطور السرطان

16 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مشكلتهم مع الإسلام وليس الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

شارع آرون بوشنيل..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الدينار ثابت في اقتصاد متحرك

سلامة الدرعاوي |اليوم

في العودة لجوهر القانون

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

لغزة.. أرزاق سماوية

نضال المجالي |اليوم

تصويب وضع "ممول الحكومات"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات | منذ21 ساعة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات | منذ21 ساعة
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj
 
 