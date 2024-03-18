الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البريد الأردني يطرح إصدارا عن "العيش المشترك بين الأديان"

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البريد الأردني يطرح إصدارا عن "العيش المشترك بين الأديان"
 طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2024 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، أمس الاثنين، يأتي الإصدار بعنوان "العيش المشترك بين الأديان في الأردن" ويتكون من 4 طوابع، قيمة الفئة الواحدة 50 قرشا، وقيمة المجموعة 2 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.50 دينار.اضافة اعلان
ويركز الإصدار "العيش المشترك بين الأديان في الأردن" على نشر مبادئ المحبة والوئام والتسامح من خلال إظهار دور العبادة في مدن ( إربد، مأدبا، السلط، عمان).
ويمكن للراغبين بالحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها، مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لتوفرها في مديرية بريد العاصمة في: مكتب بريد جبل عمان، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد، ومكتب بريد العبدلي، وفي إربد من خلال مكتب بريد إربد المركزي ومكتب بريد أم قيس ومكتب بريد عجلون، وفي مكتب بريد مأدبا المركزي، ومكتب بريد العقبة المركزي، ومكتب بريد جرش المركزي، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك المركزي، ومكتب بريد السلط المركزي، ومكتب بريد ماحص والفحيص.- (بترا)
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