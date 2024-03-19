وزارة الثقافة ترعى إفطار "بلمسة حب"

برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أقامت يوم أمس مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية إفطاراً رمضانياً استثنائياً للأطفال ضمن سلسلة إفطارات بعنوان "بلمسة حبّ" بفندق كمبينسكي عشتار البحر الميت.



وررسمت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية البسمة على وجوه الأطفال، وأدخلت الفرحة إلى قلوبهم ودعمهم نفسياً واجتماعياً.

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نهاد دباس، مدير عام مؤسسة حرير أكد، على حرص المؤسسة على رسم البهجة على وجوه الأطفال، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البعض.

وشدّد على التزام المؤسسة بتنظيم المزيد من الإفطارات الرمضانية خلال الشهر الفضيل، لتشمل أكبر عددٍ ممكنٍ من الأطفال وذويهم.

وعبّر دباس، عن أمله بوصول المساعدات إلى خمسة آلاف طفل، مؤكّداً على أنّ هذا العمل الإنسانيّ هو واجبٌ مجتمعيّ ووطنّيّ يقع على عاتق الجميع.



وأشار دباس إلى أهمية التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات لدعم الأطفال وبناء جيلٍ سويّ قادرٍ على مواجهة الحياة بقوة. ودعا جميع الجهات إلى تقديم يد العون لمؤسسة حرير لتحقيق هدفها النبيل.



وتقدّمت مؤسسة حرير بجزيل الشكر والتقدير لإدارة فندق كمبينسكي عشتار البحر الميت، ممثلةً بمديرها العام السيد سيبستيان مارييت، وطاقم العمل، على حسن الاستقبال والاستضافة، وتقديم إفطارٍ مميزٍ للأطفال.

كما عبّرت عن امتنانها لكلّ من ساهم وشارك في إنجاح سلسلة إفطارات "بلمسة حبّ"، سواءً من خلال التبرعات أو الدعم الخفيّ أو التغطية الإعلامية.



وأثنت المؤسسة على جهود المتطوعين وسفراء حرير من داخل وخارج الأردن، مؤكّدةً أنّهم أثبتوا أنّ الإنسانية لا حدود لها، وأنّها لا تُقاس بدينٍ أو جنسٍ أو بلد.



