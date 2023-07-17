علي خان: دور مهم للأردن في حل الأزمات بالمنطقة

إيمان الفارس

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عمان- أكد السفير الكندي في الأردن طارق علي خان أهمية الدور المهم الذي يلعبه الأردن في إحلال السلام وحل الأزمات التي تؤثر على المنطقة.وشدد السفير على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، مشيرا إلى تقدير بلاده للجهود الأردنية، لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وأشار علي خان، في أول مقابلة صحفية أجراها منذ استلام مهامه في المملكة في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2022، مع "الغد"، إلى عمق العلاقات التي تجمع بلاده بالمملكة، لافتا إلى أن الأردن يعتبر شريكاً رئيساً في المنطقة بالنسبة لكندا، كما أنه البلد العربي الوحيد الذي يرتبط باتفاقية تجارة حرة مع بلاده.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد السفير تمسك بلاده بحل الدولتين عبر سلام تفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.واشار إلى مخاوف أوتاوا من الإجراءات أحادية الجانب، مثل التوسع الاستيطاني غير القانوني، التي تقوض حل الدولتين والسلام الدائم والشامل.وحول العلاقات التجارية، لفت السفير إلى أن السنوات الـ 25 عاما الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا ومتواصلا للصادرات الأردنية إلى كندا بمعدل سنوي قدره ٪21.75، حيث بلغت 121.4 مليون دولار كندي في العام 2021، مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الأردن.يسعدني أن أمثل كندا في الأردن لأنه شريك رئيسي لنا في الشرق الأوسط. وتربط بلدينا صداقة طويلة الأمد تم بناؤها على مدى عقود. وسنحتفل العام المقبل بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية. ولدينا أيضا علاقات شخصية قوية ومتنامية باستمرار، كما يتضح من المجتمع الأردني الكندي في كندا. ويعيش أكثر من 29 ألف أردني في كندا، حيث يساهمون بنشاط في مجتمعنا المتنوع.وهنا في الأردن، نشترك في الالتزام بالسلام والازدهار الاقتصادي في المنطقة. مؤكدا أن الأردن هو أيضًا البلد العربي الوحيد الذي أبرمت معه كندا اتفاقية تجارة حرة.علاقتنا السياسية وثيقة وبنّاءة. وهناك علاقة قوية بين جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء ترودو. وأتيحت لي الفرصة لرؤية هذا عن كثب عندما زار جلالة الملك عبد الله الثاني كندا في كانون الثاني (يناير) 2023. كما يتواصل وزراء خارجيتنا بانتظام بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكندا تستمع إلى الأردن ونقدر مساهماتها في السلام في المنطقة.وتعمل سفارتنا بانتظام مع الوزراء الأردنيين بشأن قضايا التعاون، بمن في ذلك المسؤولين عن التخطيط والتعاون الدولي والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والاستثمار، على سبيل المثال لا الحصر.لدينا تعاون أمني كبير مع الأردن في المنطقة. يساعد الملحق العسكري وفريقه في تسهيل التدريب والمعدات للقوات المسلحة الأردنية عبر فريق المساعدات التدريبية الكندي (CTAT) المؤلف من 30 فردا من القوات المسلحة الكندية. ويقدم هذا الفريق الدعم لبناء القدرات في عدة مجالات، بما فيها دعم مشاركة المرأة في القطاعين العسكري والأمني.وكنا ممتنين للغاية لدعم الأردن عندما قمنا بإجلاء الكنديين من السودان في وقت سابق من هذا العام. خلال فترة زمنية سريعة، زودتنا القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بمساحة هنجر لقواتنا ومعداتنا وحتى نقلت المواطنين الكنديين إلى بر الأمان على متن رحلاتهم الجوية، وهو ما يدعّم مواقف الأصدقاء لبعضهم البعض.تدرك كندا الدور المهم الذي يلعبه الأردن في إحلال السلام وحل الأزمات التي تؤثر على المنطقة. ودخلنا في شراكة مع الأردن وقواته المسلحة في التحالف الدولي ضد داعش. ولا نزال ملتزمين بمساعدة الأردن على الاستجابة للتهديدات الأمنية الناجمة عن الحرب في سورية والتعامل مع ضغوط استضافة عدد كبير من اللاجئين. كما نعترف بوصاية الأردن على الأماكن المقدسة في القدس. ونقدر جهودها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.تظل كندا ملتزمة بحل الدولتين عبر سلام تفاوضي بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وأثار مخاوفنا ارتفاع مستويات العنف في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل، والإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين والسلام الدائم والذي يشمل إنشاء مستوطنات غير شرعية وجميع أشكال العنف ضد المدنيين. ونقدر جهود الأردن ومصر والولايات المتحدة لتوسيع نطاق الحوار المباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.وأخيرا، تظلّ كندا ملتزمة بدعم اللاجئين الفلسطينيين الذين ما زالوا يعانون. وأعلنا مؤخرا عن مساهمة قدرها 100 مليون دولار كندي للأونروا على مدى السنوات الأربع المقبلة.علاقتنا السياسية وثيقة وبنّاءة. وهناك علاقة قوية بين جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء ترودو. وأتيحت لي الفرصة لرؤية هذا عن كثب عندما زار جلالة الملك عبد الله الثاني كندا في كانون ثاني (يناير) 2023. كما يتواصل وزراء خارجيتنا بانتظام بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكندا تستمع إلى الأردن ونقدر مساهماتها في السلام في المنطقة.وتعمل سفارتنا بانتظام مع الوزراء الأردنيين بشأن قضايا التعاون، بمن في ذلك المسؤولين عن التخطيط والتعاون الدولي والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والاستثمار، على سبيل المثال لا الحصر.كان من دواعي سروري البالغ أن أنضم إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو والحاكم العام ماري سيمون في الترحيب بجلالة الملك في كندا في كانون الثاني (يناير). وخلال الزيارة، ناقشنا القضايا التي تحتل المرتبة الأولى في أذهاننا فيما يتعلق بعلاقتنا الثنائية والأمن الإقليمي.وأوضح جلالة الملك ورئيس الوزراء ترودو أنهما يريدان تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين كندا والأردن. ويمكننا فعل المزيد لضمان أن الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بنا التي تخلق المزيد من الفرص للشركات الأردنية والكندية.وخلال الزيارة، وقعت كندا والأردن أيضا اتفاقية قرض سيادي بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار كندي على مدى 10 سنوات. وسيساعد هذا القرض السيادي في تحسين الفصول الدراسية وورش العمل في التعليم المهني في الأردن.كما أكد قادتنا من جديد التزامهم المشترك بالأمن والاستقرار الدوليين والتغلب على الأزمات الإقليمية والعالمية. ودعوا بشكل مشترك لإنهاء فوري للحرب واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. كما شددوا على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وأكدنا مجددا عزمنا المشترك على مكافحة التطرف العنيف عبر التحالف الدولي ضد داعش والتزامنا بمواصلة المشاركة في عملية العقبة. وأرسلت كندا ممثلها الخاص لمنطقة الساحل إلى اجتماع عملية العقبة لهذا العام نظرا لأن جهوده تركزت على اجتثاث التطرف العنيف في غرب إفريقيا.فيما يتعلق بالتنمية، تقدم كندا أكثر من 50 مليون دولار كندي كمساعدة ثنائية سنوية للأردن. ولا نزال مساهما رئيسيا في قطاع التعليم، من خلال دعمنا المالي المباشر لوزارة التربية والتعليم وأكاديمية الملكة رانيا للمعلمين ومنظمات أخرى. هذا يساعد على تحسين جودة المدرسة والوصول إليها، بما في ذلك للاجئين. وبالمثل، تسهم مساعدتنا في تعزيز النظام الصحي الوطني في الأردن ، بما في ذلك وصول اللاجئين. ستواصل كندا التواصل مع الحكومة الأردنية بشأن الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في المملكة.لدينا أيضا مشاريع في الأردن توفر التوجيه لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلا عن التقنيات المستدامة التي تساعد المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ. مشروع SEED، الذي يوفر حلولاً متجددة للأسر في دير علّا وعجلون، هو مثال جيد على ذلك.ستواصل كندا دعم أجندة التحديث الطموحة في الأردن من خلال دعم الصندوق الاتئماني متعدد المانحين لمصفوفة النمو بالشراكة مع البنك الدولي وسكرتارية الإصلاح.أخيرا، من المهم أن نتذكر أن سياسات التنمية والسياسات الخارجية في كندا "نسوية". هذا يعني أننا نعتقد أن مساعدتنا يجب أن تظهر فوائد قابلة للقياس للنساء والفتيات.وعلى الجبهة الأمنية، تتمتع مؤسساتنا الأمنية، القوات المسلحة الكندية، وشرطة الخيالة الملكية الكندية، وكالة الحدود الكندية، بعلاقات قوية مع نظرائهم الأردنيين. سنواصل دعمهم ببناء القدرات وإدماج النساء في القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام.فيما يتعلق بالتنقل، لدينا قسم كبير للهجرة في السفارة ومركز طلبات التأشيرة في عمان، تديره المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع VFS Global، ويساعدنا موظفوهم في تسهيل الحركة الآمنة والآمنة للطلاب والعاملين والزوار والمهاجرين الأردنيين إلى كندا، بالإضافة لإعادة توطين اللاجئين من المنطقة. ونظرا لاستئناف السفر الآن بالكامل بعد وباء كوفيد - 19، فإنهم يعملون بجد لتقليل التأخير والحفاظ على حركة الناس.علاقتنا التجارية متواضعة، ولكن لديها القدرة على النمو. الأردن هو الدولة العربية الأولى والوحيدة التي وقعت كندا معها اتفاقية التجارة الحرة في العام 2012. كما وقعت دولنا اتفاقيات العمل، والازدواج الضريبي، والبيئة وحماية الاستثمار.وخلال السنوات الـ 25 عاما الماضية، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى كندا بمعدل سنوي قدره 21.75٪، من 885 ألف دولار كندي في العام 1997 إلى 121.4 مليون في العام 2021.وزادت الصادرات الكندية لنفس الفترة من 25 عاما بمعدل 5.76 ٪. في العام 2021، صدرت كندا 59.7 مليون دولار كندي من السلع والخدمات إلى الأردن.وبينما لا يزال حجم التجارة متواضعا، يسعدنا أن نرى نموا مطردا ونرى الكثير من الإمكانات لتوسيع التجارة الثنائية بشكل كبير.الميزان التجاري حاليا في صالح الأردن، وصادراته إلى كندا تتزايد بمعدل يزيد على 20 ٪ سنويا. حاليا، تمثل المنتجات النسيجية أكثر من 75 ٪ من هذه الصادرات الأردنية، وهناك مجال لمزيد من النمو.وتتنوع صادرات كندا إلى الأردن، حيث تشمل المركبات؛ والمنتجات الزراعية الغذائية والاستهلاكية؛ المعدات الطبية واللياقة البدنية؛ منتجات الرعاية الصحية؛ خدمات الطاقة؛ حلول إدارة البنية التحتية للمياه؛ أجهزة ومعدات الدفاع وحلول تكنولوجيا المعلومات.وساهمت جهود السفارة للترويج للمنتجات الكندية في نمو مطرد بنسبة 5 ٪ سنويا في الصادرات إلى الأردن. وتنشط عدد من الشركات الكندية في الأردن. تمتلك فيرفاكس القابضة حصصا غير مباشرة في شركة الشرق العربي للتأمين وفي البنك الأردني الكويتي.وتمتلك فيرفاكس القابضة أيضًا استثمارات في المناصير، وهي تكتل خاص، كما أجرت Stallion AI مؤخرا تقييما وطنيا للجاهزية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات الحكومية الأردنية، وتقوم أميكو للأجهزة الطبية بتزويد الخدمات الصحية الأردنية والمستشفيات الخاصة بالمعدات الطبية لعدة سنوات.وتشمل العلامات التجارية الكندية الأخرى المشهورة في الأردن: فنادق فورسيزونز، لا في إن روز، جافا يو، فيتامينات جاميسون دير فودز، وألدو شوز، كما وقّع مقهى كريب ديليشوس الكندي اتفاقية امتياز لفتح متاجر للبيع بالتجزئة في الأردن.وتدعم كندا أيضًا الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمصنعين من خلال مكتب تيسير التجارة الكندي (TFOC)، الذي عقد ورش عمل لمساعدة الشركات الأردنية على التصدير إلى كندا والأسواق. كما تتعاون السفارة مع منطقة العقبة الاقتصادية المتخصصة (ASEZA) ومؤسسة تطوير العقبة (ADC) لتسليط الضوء على أهمية العقبة كنقطة دخول إلى الشرق الأوسط للمصدرين الكنديين. هدفنا هو الاستمرار في زيادة الوعي بفوائد اتفاقية التجارة الحرة للأردن وكندا والترويج للأردن كبوابة إلى الشرق الأوسط للشركات الكندية. إذا نجحنا، يجب أن نرى حجم تجارتنا يزداد.في العام 2022، كان هناك أكثر من 2500 أردني يدرسون في جامعات كندية أو كليات مجتمعية بتأشيرات طلابية. ولا تشمل هذه الأرقام العديد من الأردنيين الكنديين مزدوجي الجنسية الذين يدرسون أيضا في هذه المؤسسات. نتوقع أن تنمو هذه الأرقام في السنوات المقبلة. يسعدني أن أرى أن العديد من الجامعات الكندية، مثل جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند وجامعة كارلتون وجامعة ألبرتا، ووقعت أيضا اتفاقيات تعاون أكاديمي مع جامعات أردنية. يشمل شركاؤهم الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة الأميرة سمية.تواصل كندا تلقي اهتمام غير مسبوق من الناس حول العالم الذين يرغبون في القدوم للعمل والدراسة وبناء حياة جديدة مع أسرهم. نحن ملتزمون بتحسين برامج وخدمات الهجرة لدينا من خلال جعلها أكثر كفاءة وإنصافا للأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما فيها الأردن. الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة يتم اعتبارهم تلقائيا للحصول على تأشيرة دخول متعددة. اليوم، ما يقرب من 100 ٪ من تأشيرات الزيارة الصادرة عن كندا هي تأشيرات دخول متعدد. تسمح هذه التأشيرة للمسافرين بزيارة كندا عدة مرات، لمدة تصل إلى 10 سنوات، دون الحاجة إلى إعادة تقديم طلب في كل مرة.وبينما نولي اهتماما وثيقا للتطورات المتعلقة بسياسة التأشيرات في الدول الأخرى، يتم اتخاذ قرارات سياسة التأشيرة الكندية على أساس كل بلد على حدة باستخدام مجموعة من المعايير النوعية والكمية. نحن نراقب هذه المعايير باستمرار لمعرفة ما إذا كان هناك ما يبرر إعفاءات التأشيرة لدول معينة، بما في ذلك الأردن.أود أن أختتم بتسليط الضوء على أن مبدأ "الإدماج والشمولية" هو سمة أساسية للديمقراطية الكندية في الداخل وفي مشاركتنا في الخارج. لقد احتفظت أجيال من السكان الأصليين بأرضنا واحترمتهم، ثم استقرت عليها موجات من المهاجرين من جميع أنحاء العالم. ككنديين ، نحن نفخر بهذا التنوع الغني. لكننا نعلم أيضًا أن الأمر يتطلب جهدًا واستثمارًا لجعل تنوعنا يعمل. وهذا يعني بذل جهود مدروسة لخلق فرص اقتصادية للمجتمعات المهمشة ويعني ضمان أن يتمكن الجميع من المشاركة الكاملة في حياة كندا. أتطلع إلى مشاركة بعض من التجربة الكندية مع الأصدقاء الأردنيين خلال فترة عملي هنا. وأنا أتطلع أيضًا إلى التعلم من الثقافة والتقاليد الغنية في الأردن. يمكننا جميعًا أن نفخر بالصداقة الوثيقة بين بلدينا.