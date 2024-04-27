السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الرياض

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

يبدأ اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة عمل إلى الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

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 وتتضمن زيارة العمل سلسلة من الاجتماعات أبرزها اجتماع وزاري لمجموعة الدول العربية الست المعنية بمتابعة الأوضاع في غزة، واجتماع لمجموعة الدول العربية الست مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

 اضافة إلى اجتماع وزاري لمجموعة الدول العربية الست مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي.


وسيشارك الصفدي في عدد من الجلسات الحوارية، وسلسلة من اللقاءات مع نظرائه المشاركين.

 

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