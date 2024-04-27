صلاح يهدد: سأشعل "النار".. وكلوب: الموضوع انتهى

كشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أن الاشتباك اللفظي الذي حدث مع نجمه محمد صلاح انتهى في غرفة الملابس، قبل أن يقول الدولي المصري إنه سيشعل حريقاً إن تحدث عن الواقعة.



وكان صلاح قد دخل في مشادة مع المدرب الألماني بعدما وضعه الأخير على دكة البدلاء في مباراة الفريق أمام وست هام، وأثناء استعداد المصري للمشاركة في اللقاء بالدقيقة 79، أظهرت اللقطات انفعال اللاعب على كلوب، وكاد أن يتطور الأمر لولا تدخل المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز.

اضافة اعلان

وبعد نهاية المباراة، أظهرت لقطات متداولة رفض الثنائي مصافحة بعضهما البعض عقب نهاية اللقاء بالتعادل 2-2، إذ تلقى ليفربول صفعة جديدة في مساعيه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وقبلها كان قد خرج في الأيام الماضية من الدوري الأوروبي.



وقال كلوب عن شجاره مع صلاح في تصريحات بعد المباراة، بعدما طلب منه توضيح ما حدث: لن أخبركم عن ما حدث، لقد تناقشنا في غرفة الملابس وانتهى الأمر، وأعتقد أن الأمر انتهى أيضا بالنسبة لصلاح.

لكن النجم المصري أشعل الأجواء مجددا، بعدما قال لوسائل الإعلام أثناء مروره بالمنطقة المختلطة الخاصة بالإعلاميين: إذا تحدثت اليوم، سأشعل النيران.



ويمر صلاح بفترة صعبة مع ناديه الإنجليزي، إذ سجل 4 أهداف في آخر 13 لقاء لفريقه الإنجليزي في جميع المسابقات، ما أدى إلى توجيه انتقادات للنجم المصري، كما وضعه مدرب ليفربول على دكة الاحتياط في بعض المباريات الأخيرة.