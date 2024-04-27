صفقات نوعية تجعل الأرثوذكسي مرشحا للتتويج بلقب "المحترفات"

مهند جويلس

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يدخل فريق الأرثوذكسي لكرة القدم للسيدات الموسم الحالي بصورة قوية، من خلال تعاقدات نوعية جعلته مرشحا كعادته للمنافسة على لقب دوري المحترفات بنسخته السادسة، أملا بالظفر باللقب للمرة الأولى منذ انطلاقه في العام 2019.وتنطلق بطولة الدوري في الـ17 من شهر أيار (مايو) المقبل، حيث تم تأجليه لأسبوع واحد من قبل الدائرة النسوية في اتحاد الكرة، إذ تشارك 6 فرق بالبطولة التي تقام على ملعب البولو، وهي: الاتحاد، الأرثوذكسي، عمان اف سي، النصر، الاستقلال والحسين إربد. وعزز الأرثوذكسي صفوفه بعدد من اللاعبات المحليات ممثلا بكل من: لاعبة الوسط تسنيم أبو الرب، والتي نالت جائزة أفضل لاعبة ببطولة الدوري لموسم 2022، قبل أن تتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في ناديها السابق الاتحاد خلال بطولة الأندية الأردنية السعودية.واستقطب النادي أيضا كلا من: نور زوقش، نور مشايخ، لوجين البطوش وليان عبيد، فيما جدد أيضا للاعبتين الغانيتين ناومي أنيما ورحمة جافارو، بعد تقديمهما مستويات مميزة في الموسم الماضي، إذ نالت الأولى جائزة أفضل لاعبة بـ"المحترفات"، فيما كانت الثانية وصيفة الهدافات برصيد 9 أهداف.وقام الأرثوذكسي أيضا، بتجديد عقود عدد من اللاعبات البارزات ومنهن: جود الشنطي، لما العمري، شذى سهاونة، صوفيا حداد وسارة عامر، وذلك بطلب وتنسيب من قبل الجهاز الفني الذي يترأسه المدرب سالم القرا، حيث نجح الأخير في وضع بصمته "بسرعة البرق" في عالم التدريب وتحديدا بالكرة النسوية الموسم الماضي.وأشار القرا في معرض رده على استفسارات "الغد"، إلى أن الفريق باشر تحضيراته للموسم الجديد منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، في ظل دعم الإدارة السخي نحو تحقيق لقب الدوري والمنافسة عليه في الموسم الحالي، موضحا أن الأرثوذكسي كان أول فريق يتجهز للموسم الجديد.وتابع: "نأمل هذا الموسم في تحقيق لقب الدوري بعد المنافسة الشرسة مع الاتحاد بالموسم الماضي، وأنجزنا صفقات سيكون لها حضور مميزا معنا، حيث جلبنا أيضا لاعبة أجنبية ثالثة من غانا تدعى فوستينا".ولفت القرا، إلى أن صفقة أبو الرب كانت مميزة، نظرا للإمكانيات الفنية العالية التي تتمتع بها اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما، والتي سبق لها وأن مثلت الأرثوذكسي في بداياتها الكروية، مبينا أنها تتمتع بروح عالية جدا من أجل استعادة حضورها بعد الإصابة.وأضاف: "حاولنا تجديد عقد قائدة الفريق في الموسم الماضي انشراح حياصات، من أجل أن تواصل اللعب مع الأرثوذكسي، إلا أنها فضلت إنهاء مسيرتها والتوجه لعالم التدريب، وننتظر قدوم لاعبة أردنية من الولايات المتحدة الأميركية تبلغ من العمر 18 عاما واسمها جنان جمال، وكان هناك سباق بين أكثر من فريق محلي لضمها، لكنها اتفقت معنا ونأمل بأن تكون إضافة للفريق".وكشف القرا عن تقديمه لاقتراح لدى الدائرة النسوية في الاتحاد خلال أحد الاجتماعات الماضية، بأن يستحدث الاتحاد بطولة درع لتكون تحضيرية لفرق المحترفات قبل انطلاق بطولة الدوري، على أن تقام المنافسة الكبرى من خلال مرحلتي ذهاب وإياب فقط، مشيرا، إلى أن فكرته تم رفضها والإبقاء على إقامة الدوري من 3 مراحل بإضافة المرحلة الذهبية كما جرت العادة في السنوات الماضية. وواصل: "سيكون هناك تنافسا قويا على بطولة الدوري نظرا لتوزع اللاعبات على الفرق بصورة جيدة، والفوز باللقب يحتاج إلى جهد وعمل كبيرين في المباريات والتدريبات، ونحن جاهزون لتقديم مستويات فنية مميزة وبأداء هجومي أكثر قوة".وتمنى القرا، أن تكون الملاعب المخصصة للكرة النسوية أكثر جاهزية للفرق من حيث، إقامة المباريات وإجراء التدريبات، مؤكدا أن ملعب البولو أصبحت أرضيته سيئة نظرا للضغط الكبير عليه، ما يجعل فرصة تعرض اللاعبات للإصابة كبيرة.وختم: "ننتظر تحديد موعد بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية، والتي شاركنا فيها الموسم الماضي، وحصلنا على المركز الرابع، ومن المتوقع أيضا، أن نشارك في بطولة غرب آسيا للأندية النسوية المقبلة، بانتظار المخاطبات الرسمية بذلك".