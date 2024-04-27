الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ذهبية وفضية لمنتخب التايكواندو في كأس الرئيس عن قارة أوروبا

المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف يتوسط الحلواني والشرباتي أمس -(من المصدر)
المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف يتوسط الحلواني والشرباتي أمس -(من المصدر)
عمان - نال المنتخب الوطني للتايكواندو أمس، ميدالية ذهبية وأخرى فضية، في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو عن قارة أوروبا (عيار نجمتين) المقامة في ‏‏العاصمة الإستونية تالين.اضافة اعلان
وجاءت الميدالية الذهبية صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم، فيما حقق لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني الميدالية الفضية لوزن تحت 68 كغم.‏
ولم يحالف الحظ لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب في نيل الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم.‏
واستهل الشرباتي مشواره في البطولة ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم بالفوز على اللاعب البولندي جوارسكي ثم تغلب على الألماني هوريمان والأوكراني هورنوف، وفاز في المباراة النهائية على اللاعب المصري المصنف ثالثا في التصنيفين ‏الأولمبي ‏والعالمي سيف عيسى، ليضيف الشرباتي 20 نقطة جديدة على رصيده في التصنيفين الأولمبي والعالمي.‏
وانسحب الحلواني من المباراة النهائية ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، أمام اللاعب الكرواتي كلاسنوفيتش وكان قد فاز على ‏اللاعبين الأوكرانيين بياتسيستا ‏وميرسوفيتس، ثم اللاعب الصيني ليان، ليضيف الحلواني 12 نقطة جديدة على رصيده في ‏التصنيفين الأولمبي والعالمي.‏
وتعد بطولة كأس الرئيس عن منطقة أوروبا المحطة التخضيرية الأخيرة لبطولة آسيا (عيار 4 نجمات) التي ستقام في مدينة دا نانغ الفيتنامية خلال ‏الفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل، والتي يطمح فيها لاعبو المنتخب الوطني المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 لنيل 40 نقطة ‏وإضافتها إلى رصيدهم في التصنيف الأولمبي، واللاعبون المتأهلون إلى الأولمبياد هم صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطقى وراما أبو الرب.‏
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