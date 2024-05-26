 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الزرقاء: إغلاق 33 منشأة وإتلاف 332 طنا من المواد الغذائية الفاسدة

إتلاف مواد غذائية فاسدة
إتلاف مواد غذائية فاسدة
أغلقت المؤسسة العام للغذاء والدواء/فرع الزرقاء 33 منشأة غذائية، وأوقفت 212 منشأة أخرى، وأتلف 332 طنا و438 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك البشري، وذلك خلال جولات رقابية لكوادر المؤسسة منذ مطلع العام الحالي 2024.اضافة اعلان

وجاء في رد المؤسسة العامة للغذاء والدواء على إستفسارات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في محافظة الزرقاء، نفذت منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى الثالث والعشرين من أيار الحالي 3896 جولة رقابية، نتج عنها تحرير 1720 إنذارًا لمنشآت غذائية مخالفة للإشتراطات والتعليمات الصحية اللازمة.

وأفادت المؤسسة العام للغذاء والدواء، بأن الجولات الرقابية المستمرة والجهود المبذولة من قبل كوادر فرع المؤسسة في الزرقاء، أسفرت أيضًا عن إتلاف 5243 لترًا من العصائر غير المطابقة للإشتراطات الصحية اللازمة، كما قامت الكوادر المختصة بحجز كمية من المواد الغذائية، فيما قامت بسحب عينات من المواد الغذائية المتداولة في السوق المحلي لغايات التحليل المخبري، بغية التأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الصحية، وذلك خلال نفس الفترة الزمنية.

وأكدت المؤسسة ان الجولات الرقابية الميدانية، التي تقوم بها كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء متواصلة على مدار 24 ساعة وفي كافة مناطق المملكة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة غذاء المواطنين.-(بترا)
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