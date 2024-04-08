الإثنين 08 نيسان 2024
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أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي في إربد ليوم الاثنين

أسعار الخضار لثاني أيام رمضان
خضار - (تعبيرية)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الاثنين 764 طنا.

وقال رئيس قسم الأسعار بالسوق المركزي في بلدية إربد، خلدون حتاملة، لوكالة (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد بلغ من الخضار 480 طنا و124 طن فواكه، و29 طن ورقيات، و21 "طنا مشكلا" ما بين الفواكه والخضار، و110 أطنان من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.اضافة اعلان

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و45 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و60 قرشا، والثوم 125 و200 قرش، والبطاطا بين 40 و65 قرشا والبندورة بين 12 و20 قرشا، والجزر بين 25 و40 قرشا، والخيار بين 25 و40 قرشا، والزهرة بين 12 و20 قرشا، والليمون بين 15 و20 قرشا، والبطيخ بين 15 و25 قرشا والشمام بين 20 و35 قرشا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50 و80 قرشا.
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