حملة لإزالة البسطات والعربات من شوارع إربد

أزالت لجنة الصحة والسلامة العامة اليوم الثلاثاء، في مدينة إربد 60 بسطة وعربة متنقلة تعتدي على الأرصفة والطريق العام في الوسط التجاري بالمدينة.

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وقامت أجهزة البلدية المتخصصة بالتعاون مع مديرية شرطة إربد والجهات المعنية بحملة واسعة في المدينة منذ صباح اليوم بإزالة البسطات والعربات من شوارع المدينة ومنع اعتداءات البسطات ومحلات تجارية على أرصفة المشاة.



وقال محافظ اربد الدكتور رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة على الأسواق في الوسط التجاري نفذت بإسناد قوة أمنية وبالتعاون مع البلدية لإزالة البسطات والعربات ومظاهر الاعتداء على الأرصفة ومناطق عبور المشاة والشوارع في وسط المدينة التجاري.



وأكد العتوم أن لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة سيكون لها دور مهم في تنفيذ ومتابعة إجراءات تنظيم البسطات ومنع التجاوزات في الأسواق وبتنسيق مع البلدية وغرفة التجارة.



وشدد على أن الحاكمية الإدارية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حريصة على تنظيم وسط المدينة وأسواقها بشكل يحفظ حقوق التجار والمشاة والسائقين ويمنع الاعتداء على الطريق العام وإغلاقها.



ولاقت الحملة أصداء إيجابية من المواطنين وأصحاب المحال التجارية، لا سيما أن التجاوزات الحاصلة على الأرصفة والشوارع أزيلت وساهم ذلك بتأمين حركة سلسلة للمركبات والمشاة والمارة، وأتاح التسوق بكل راحة.