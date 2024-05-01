فريق "الهندسة الصناعية" باليرموك يحصد المركز الثالث في هاكثون سلاسل الإمداد

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وتضمنت المسابقة التي أقيمت في العاصمة عمان، بإشراف المدير التنفيذي للشركة سامر المدهون، بمشاركة مجموعة من الفرق الطلابية من مختلف الجامعات الأردنية، منافسة الفرق المشاركة لابتكار حلول تعزز من معدلات العائد الاستثماري لشركة عصائر من خلال إيجاد حل لمشكلة نسبة عائد الاستثمار للشركة.وتمكن الفريق الطلابي من قسم الهندسة الصناعية الذي يضم كلا من الطلبة: مرح حموري، وعمار الصالح، والطالب فادي يونس، والطالبة سرى العمري، من تحقيق المركز الثالث في هذه المسابقة.ويذكر أن تنظيم هذه المسابقة جاء انطلاقا من سعي الشركات الأردنية لتعزيز الابتكار ورفع مستوى الأداء، وتشجيع الشباب الطموح على المشاركة في مثل هذه المنافسات التي تعزز الخبرات وتقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الحالية في مجال سلاسل التوريد.