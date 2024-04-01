أسعار الخضار والفواكه في إربد ليوم الاثنين

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وقالت بلدية إربد الكبرى، لوكالة (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد بلغ من الخضار 496 طنا و87 طن فواكه، و31 طن ورقيات، و19 طنا مشكلا ما بين الفواكه والخضار، و62 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35 و75 قرشا، والبصل الناشف بين 28 و38 قرشا، والثوم 200 و250 قرشا، والبطاطا بين 25 و55 قرشا والبندورة بين 10 و20 قرشا، والجزر بين 30 و45 قرشا، والخيار بين 25 و35 قرشا، والزهرة بين 12 و17 قرشا، والليمون بين 15 و20 قرشا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50 و70 قرشا.