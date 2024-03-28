الخميس 28 آذار 2024
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إربد.. الانتهاء من توسعة وإعادة تأهيل طريق وادي تُقبل

تعبيد شوارع - (تعبيرية)
تعبيد شوارع - (تعبيرية)
أنهت مديرية أشغال محافظة إربد، اليوم الخميس، أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق وادي تُقبل شمالي إربد، البالغ طوله نحو 2 كم، وبتكلفة 210 آلاف دينار.اضافة اعلان

ويهدف المشروع الذي تم تمويله من مخصصات مجلس محافظة إربد اللامركزية، للحد من الحوادث المرورية المتكررة التي كان يشهدها.

وقال رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني لـ(بترا)، إن تأهيل طريق "وادي تُقبل" يأتي استجابة للاحتياجات والمطالب الأهلية بشأن معاناة سكان من قرى إربد الشمالية من تكرر الحوادث المرورية القاتلة على الطريق بسبب ضيق سعته وتآكل بنيته التحتية مع وجود منعطفات خطرة على مساره.

وأكد بني هاني، حرص مجلس المحافظة على متابعة إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والثانوية والزراعية في مختلف المناطق، لافتاً إلى أن قيمة مشروعات قطاع الأشغال العامة التي جرى طرحها للعام الحالي زادت على 3.1 مليون دينار منها 550 ألف لتسديد مطالبات مالية سابقة.

يشار إلى أن طريق وادي تُقبل - فوعرا، نافذ للواءي القصبة وبني كنانة، ويخدم 5 قرى في شمال غرب إربد؛ هي: فوعرا، وأسعره، وحور، وتُقبل، وأم الجدايل.
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