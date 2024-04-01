الإثنين 01 نيسان 2024
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38 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد منذ بداية رمضان

منطقة الحسبة المركزية في محافظة إربد - (أرشيفية)
منطقة الحسبة المركزية في محافظة إربد - (أرشيفية)
بلغ عدد المخالفات التي حررتها مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد بحق المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان في جميع ألوية المحافظة 38 مخالفة.اضافة اعلان

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لوكالة (بترا)، اليوم الإثنين، إن نسبة كبيرة جدًا من المخالفات متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية، وعدد قليل جدًا منها متعلق بزيادة السعر المعلن.

وذكرت الوزارة أن عدد الجولات في جميع ألوية المحافظة بلغت 42 جولة، وجرى زيارة 930 منشأة تجارية، فيما بلغ عدد الشكاوى 11 تم التعامل معها جميعًا.

وأشارت إلى أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير.

وبينت الوزارة أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن (02/7277715)، مؤكدة أن فرق الرقابة والتفتيش تتابع أي شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
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