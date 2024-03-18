الإثنين 18 آذار 2024
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أسعار الخضار والفواكه في إربد بسابع أيام رمضان

أسعار الخضار لثاني أيام رمضان
خضار - (تعبيرية)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الاثنين، 663 طنا.

وقالت بلدية إربد الكبرى، لوكالة (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 444 طنا بالإضافة إلى 147 طن فواكه، و23 طن ورقيات، و20 طنا مشكلا ما بين الفواكه والخضار، و29 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.اضافة اعلان

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50 و80 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و33 قرشا والثوم 200 و300 قرش، والبطاطا بين 30 و50 قرشا والبندورة بين 12 و22 قرشا، والجزر بين 30 و40 قرشا، والخيار بين 25 و50 قرشا، والزهرة بين 12 و20 قرشا، والليمون بين 15 و25 قرشا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50 و70 قرشا.
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