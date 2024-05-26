العثور على جثة شاب في قناة الملك عبد الله.. والأمن يحقق

علا عبد اللطيف

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وقال المصدر إن كوادر الدفاع المدني انتشلت جثة الشاب، إلا أنه كان مفارقا الحياة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة للوقوف على أسبابها.