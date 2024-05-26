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العثور على جثة شاب في قناة الملك عبد الله.. والأمن يحقق

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قناة الملك عبد الله - (أرشيفية)
الغور الشمالي- توفي شاب عشريني غرقا في قناة الملك عبدالله بمنطقة الشونة الشمالية، السبت، وفق ما أفاد "الغد" مصدر طبي.

وقال المصدر إن كوادر الدفاع المدني انتشلت جثة الشاب، إلا أنه كان مفارقا الحياة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة للوقوف على أسبابها.اضافة اعلان
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