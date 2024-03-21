معدل الهطول المطري في إربد يتجاوز 100%

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وقال أبو عرابي لوكالة (بترا)، اليوم الخميس، إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة في المنخفض الأخير، ستساهم بزيادة مخزون التربة من الرطوبة وتحسن مستوى الزراعة الصيفية، إضافة إلى زيادة مستوى السدود والمياه الجوفية وستساهم في زيادة الأعشاب وإطالة عمرها ما ينعكس إيجابا على المراعي.وبلغت نسبة الهطول المطري للموسم الحالي في ألوية المحافظة: لواء قصبة اربد وبني عبيد 107 بالمئة، بني كنانة 123 بالمئة، الرمثا 138 بالمئة، الطيبة 145 بالمئة، الكورة 131 بالمئة، الوسطية 154 بالمئة، المزار الشمالي 123 بالمئة، وفي لواء الشونة الشمالية 128 بالمئة.فيما بلغ مجموع الهطول المطري للموسم الحالي في لواء قصبة اربد وبني عبيد 449.5 ملم، بني كنانة 554 ملم، الرمثا 346 ملم، الطيبة 652 ملم، الكورة 591 ملم، الوسطية 694 ملم، المزار الشمالي 615 ملم، ولواء الشونة الشمالية 510 ملم.