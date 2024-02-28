الأربعاء 28 شباط 2024
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تخصيص مليون دينار لإنشاء مبنى تقني في كلية الحصن

جامعة_البلقاء_التطبيقية
مبنى لكلية الحصن
 أقر مجلس محافظة اربد، اليوم الأربعاء، تخصيص مليون دينار لإنشاء مبنى للتخصصات التقنية داخل كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.اضافة اعلان

وتوافق المجلس في جلسته برئاسة خلدون بني هاني، وحضور عميد الكلية الدكتور بشار عماري، على ترصيد المبلغ من موازنة عام 2025 شريطة أن تنجز الجامعة المخططات اللازمة لطرح المشروع.

وأكد بني هاني، أهمية هذا المشروع باعتباره استراتيجيا ويخدم طلبة إربد والمحافظات المجاورة الراغبين بدراسة تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل، مشددا على أن المجلس حريص على دعم العملية التعليمية وكل البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وبدوه، ثمن عماري موافقة المجلس على تخصيص مبلغ لإنشاء المبنى الذي سيخدم الطلبة بصورة كبيرة، مؤكدا أن ذلك ينسجم مع الرؤى الملكية بتوفير تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل.

من جهة أخرى، وافق المجلس على إجراء مناقلات لصالح مكتب أشغال لواء بني كنانة، تتضمن أعمال إنشاء طرق زراعية وصيانة طرق ومبانٍ بقيمة 200 ألف دينار.
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