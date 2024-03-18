الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3.1 مليون دينار عطاءات الأشغال المطروحة في إربد

مجلس محافظة إربد
مجلس محافظة إربد
 قال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إن قيمة عطاءات مشروعات قطاع الأشغال العامة التي جرى طرحها للعام الحالي، زادت على 3.1 مليون دينار، منها 550 ألفا تسديد لمطالبات مالية سابقة.اضافة اعلان
وأضاف بني هاني، أن المجلس تابع عبر لجانه بالتنسيق مع الجهات التنفيذية إجراءات الكشف الفني على مواقع مشروعات الأشغال العامة لضمان طرح عطاءاتها ضمن موازنة العام الحالي.
وأشار إلى أن عطاءات الأشغال العامة المطروحة، ركزت على تحسين أوضاع الطرق الرئيسة والثانوية في مختلف مناطق وألوية المحافظة المحتاجة.
وأكد بني هاني، أن عطاءات الأشغال استفادت منها مختلف ألوية محافظة إربد، وتنوعت بين أعمال خلطات أسفلتية لطرق حيوية وصيانة طرق أخرى رئيسية وفرعية وتنفيذ وإعادة إنشاء طرق زراعية، وتوريد مواد وفرشيات وصيانة بعض مكاتب الأشغال. يذكر أن موازنة مجلس محافظة إربد المقرة للعام الحالي 2024 بلغت 13.181 مليون دينار.- (بترا:أشرف الغزاوي)
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