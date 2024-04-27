تربية الجيزة تحتفل باليوبيل الفضي ويوم الكرامة والعلم

نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة احتفالا اليوم السبت، في قاعة مسرح جامعة الشرق الأوسط، بمناسبة اليوبيل الفضي ومعركة الكرامة ويوم العلم.

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وقالت مندوب وزير التربية والتعليم؛ أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة التي رعت الحفل، إننا بهذه المناسبات الوطنية نستذكر تاريخ وطننا العزيز، والبطولات والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القيادة الهاشمية، وشعبنا الأبي لرفعة الوطن وبناء مجده، مجددين الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية والوطن.



وبينت الشخاترة خلال الحفل الذي حضره رئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين، والنائب فليحة الخضير، والوزير السابق غازي الزبن، أن احتفال اليوم في هذا الصباح النابض بحب الوطن الذي يفوح منه عطر الإنجاز وأريج العطاء بمشاركة أبناء الأسرة التربوية في منطقة لواء الجيزة متراصين، يجسد كل معاني الفخار والاعتزاز بهذا البلد الطيب الذي سيبقى أرض المحبة والخير والسلام في ظل قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني.



وأشارت إلى أن مناسباتنا الوطنية تأتي كحدث يضيء وينير مسيرتنا، ونقف اعترافا وإجلالا لهذه السيرة والمسيرة، ونهدي من خلالها لجلالة الملك فرح الوطن وذاكرته وفرح أبنائه، فكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.



وأعربت الشخاترة عن شكرها للجامعة ومديرية التربية والتعليم للواء الجيزة على جهودهم الكبيرة في التحضير والإعداد لهذا الحفل.



من جانبه، بين مساعد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الشرق الأوسط الدكتور محمود الدويري في كلمة الجامعة، أننا نفتخر اليوم بتسطير كل معاني الانتماء والولاء، بهذا الاحتفال الذي تنظمه الوزارة في رحاب الجامعة، يعكس صورة من انصهار الجهود في بوتقة خدمة الأردن العظيم تجسيدا لرؤية سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني.



وأضاف إننا نحتفل اليوم بكل بفخر واعتزاز، بأغلى المناسبات والأعياد الوطنية؛ يوم الكرامة الخالدة التي سطر فيها جيشنا العربي والشعب الأردني أجمل الصور الملحمية، واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، مبينا أنها مناسبة وطنية مهمة لتسليط الضوء على الإنجازات ومسيرة تحديث الدولة الأردنية التي شيدها الأردنيون بعزيمة وإصرار وقيادة حكيمة، ويوم العلم الذي يؤكد الأردنيون فيه، وهم يرفعون علمهم عاليا، مواصلة مسيرة البناء والعطاء والإصرار على الإنجاز.



من جانبه، رفع مدير التربية والتعليم للواء الجيزة أحمد المساعفة أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك والأسرة الأردنية الكبيرة بهذه المناسبات الوطنية.



وبين أن أبناء الأسرة التربوية يلتقون اليوم وكلهم فخر واعتزاز بهذه المناسبات العزيزة على قلوبنا جميعا؛ أولها اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية منذ ربع قرن، ويوم الكرامة يوم العز والإباء، ويوم العلم رمز شموخ هذا الوطن وكبريائه.



وأعرب عن شكره للجامعة ممثله برئيستها ومجلس عمدائها وأساتذتها وطلبتها على ما قدموه من دعم وتيسير لإنجاح هذا الحفل.

بدوره، عبر رئيس مجلس التطوير التربوي لمدارس الجيزة عبد الله السحيم في كلمته عن الاعتزاز بالمشاركة بهذه المناسبات الوطنية، مبينا أن إطلاق شعار اليوبيل الفضي ليوم الوفاء والبيعة يمثل لحظة فارقة في تاريخ الأردن؛ إذ نحتفل بمرور (25) عاما على تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وطالب باسم مجلس التطوير التربوي بإنشاء مدرستين مهنيتين في منطقتي العامرية وأم الرصاص لاستيعاب الطلبة من أبناء المنطقة الراغبين بالتوجه للتعليم المهني، خاصة بوجود حوالي (400) شركة ومؤسسة مهنية في اللواء.

وتضمنت فعاليات الحفل التي حضرها عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية والفاعليات الشعبية والرسمية في اللواء، نشيد اليوبيل الفضي، أدته مجموعة من المرشدات، وقصيدة وطنية للشاعر صالح الهقيش، وعرض مسرحي عن مبادرة "لمدرستي أنتمي"، وقصيدة وطنية عن يوم العلم للطالبة شيهانة الزبن، وفقرة عرض الأزياء الشعبية التراثية.

وعلى هامش الاحتفال، افتتحت الأمين العام معرض الصور الوطني "صور الهاشميين" الذي نظمته المديرية بالتعاون مع المكتبة الوطنية.