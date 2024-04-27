السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء التشغيل التجريبي للباص السريع بين عمان والزرقاء منتصف أيار

حافلات الباص السريع
حافلات الباص السريع

أعلن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، أن التشغيل التجريبي للباص سريع التردد عمان - الزرقاء سيبدأ في 15 أيار/ مايو المقبل، وأن لأمانة عمان الفخر بأن تعمل على التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

جاء ذلك خلال تسلم أمانة عمان الكبرى، اليوم (48) حافلة من نوع "كينغ لونغ" ذات سعة ما بين (62) إلى (70) راكبا، بكلفة 7 ملايين و584 ألف دينار، تعمل على محركات الديزل 5 EUORD الصديقة للبيئة سيتم تشغيلها على مسار الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء.

وقال الشواربة إن توسيع خدمة النقل العام مستمرة داخل حدود الأمانة، حيث يوجد عطاء آخر لشراء 15 حافلة تعمل على الكهرباء سيتم تشغيلها مع نهاية العام الحالي.

وأضاف أن لدى الأمانة استراتيجية واضحة لرفع كفاءة منظومة النقل العام في المدينة أمام الموطنين تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن الباص سريع التردد واحد من مسارات رفع منظومة ومشاريع النقل العام.

وتابع الشواربة أن الأمانة عملت على تأسيس شركة رؤية عمان للنقل، وأن الأمانة جزء من منظومة النقل التي تشمل إلى جانبها وزارة النقل وهيئة النقل وشركة رؤية عمان للنقل والشركاء من القطاع الخاص المتمثل بالشركة المتكاملة، إضافة إلى المشغلين من القطاع الخاص.

وقال مدير عام حافلات كينغ لونغ (King Long) في الشركة المركزية للتجارة والمركبات (الوكيل الحصري لشركة كينغ لونغ) وفائي مسيس "حرصنا على أن تكون هذه الحافلات مجهزة بالكامل بأحدث التقنيات والتصميم لتتلاءم وتعمل على هذا المسار، ولتكون بالجودة والمواصفات العالمية المطلوبة".

وقال المدير التنفيذي للأسطول في أمانة عمان المهندس حسين اربيحات إن الأمانة تلتزم بإدخال أفضل الحافلات التي تركز على البعد البيئي وخدمة راحة الركاب، لافتاً إلى أن الشركة المركزية للتجارة والمركبات ملزمة بعقد صيانة لمدة عامين للمحافظة على الحافلات وإدامة عملها وصيانتها حسب تعليمات وتوصيات الشركة الصانعة طيلة فترة الكفالة لإطالة عمرها التشغيلي وتقليل من كلف الصيانة والإصلاح وعدد أيام التوقف والأعطال.

وأشار إلى أن طرح وتوريد الحافلات يأتي بهدف خفض أزمة المواصلات والتقليل من السيارات القادمة ما بين مدينتي عمان والزرقاء،  وتحقيق الاستراتيجيات المعدة لمنظومة المواصلات والسلامة على الطرق والتخفيف من الضوضاء ومكافحة التلوث البيئي والتغير المناخي.

وتتميز الحافلات بأجهزة رقابة للحافلة ولقيادة السائق ومزودة بنظام دفع الكتروني وواي فاي (انترنت) وكاميرات رقابة وشاشات ومصممة للوقوف والجلوس وضمن المواصفات الأوروبية والعالمية، فضلاً عن كونها مصممة بما يخدم  ويوفر الراحة للركاب من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن وجود أنظمة التكييف وأدوات السلامة العامة بأعلى المواصفات العالمية توفر الراحة للركاب.

وحضر تسليم الحافلات نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي ونوابه، وعضو مجلس الأمانة عن منطقة القويسمة تيسير الحنيطي وعن منطقة أحد يوسف الجرابعة.

اضافة اعلان

 





 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
إحدى حافلات الباص سريع التردد - (تصوير ساهر قدارة) - (أرشيفية)

بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان

25 نيسان 2024
حدائق الحسين - (أرشيفية)

الأمانة تؤكد جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر

09 نيسان 2024
أمانة عمان - (أرشيفية)

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

08 نيسان 2024
مسلخ - (تعبيرية)

​الأمانة تعلن دوام السوق المركزي والمسالخ خلال عطلة العيد

04 نيسان 2024
اقرأ أيضا
أيمن الصفدي

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الرياض

منذ1 ساعة
عمال وطن يعملون خلال حالة عدم استقرار جوي - (أرشيفية)

الأمانة تعلن "الطوارئ المتوسطة" للتعامل مع الحالة الجوية

منذ3 ساعة
فتح وتعبيد طريق كثربا - الأغوار

إنهاء أعمال فتح وتعبيد طريق كثربا - الأغوار

منذ3 ساعة
طريق كثربا - الأغوار

الانتهاء من أعمال فتح وتعبيد طريق كثربا - الأغوار

منذ3 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز (يسارا) ونائب رئيس مجلس الأمة الجزائري أحمد خرشي (يمينا)

الفايز يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي ونائب مجلس الأمة الجزائري

منذ4 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية: نتابع مقتل مواطن أردني في روسيا

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

أجواء الهدنة القادمة

د. محمد حسين المومني |اليوم

أكثر من إبادة جماعية

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات | منذ22 ساعة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
يوم الرحلة

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 