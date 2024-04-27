بدء التشغيل التجريبي للباص السريع بين عمان والزرقاء منتصف أيار

أعلن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، أن التشغيل التجريبي للباص سريع التردد عمان - الزرقاء سيبدأ في 15 أيار/ مايو المقبل، وأن لأمانة عمان الفخر بأن تعمل على التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.



جاء ذلك خلال تسلم أمانة عمان الكبرى، اليوم (48) حافلة من نوع "كينغ لونغ" ذات سعة ما بين (62) إلى (70) راكبا، بكلفة 7 ملايين و584 ألف دينار، تعمل على محركات الديزل 5 EUORD الصديقة للبيئة سيتم تشغيلها على مسار الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء.



وقال الشواربة إن توسيع خدمة النقل العام مستمرة داخل حدود الأمانة، حيث يوجد عطاء آخر لشراء 15 حافلة تعمل على الكهرباء سيتم تشغيلها مع نهاية العام الحالي.



وأضاف أن لدى الأمانة استراتيجية واضحة لرفع كفاءة منظومة النقل العام في المدينة أمام الموطنين تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن الباص سريع التردد واحد من مسارات رفع منظومة ومشاريع النقل العام.



وتابع الشواربة أن الأمانة عملت على تأسيس شركة رؤية عمان للنقل، وأن الأمانة جزء من منظومة النقل التي تشمل إلى جانبها وزارة النقل وهيئة النقل وشركة رؤية عمان للنقل والشركاء من القطاع الخاص المتمثل بالشركة المتكاملة، إضافة إلى المشغلين من القطاع الخاص.



وقال مدير عام حافلات كينغ لونغ (King Long) في الشركة المركزية للتجارة والمركبات (الوكيل الحصري لشركة كينغ لونغ) وفائي مسيس "حرصنا على أن تكون هذه الحافلات مجهزة بالكامل بأحدث التقنيات والتصميم لتتلاءم وتعمل على هذا المسار، ولتكون بالجودة والمواصفات العالمية المطلوبة".



وقال المدير التنفيذي للأسطول في أمانة عمان المهندس حسين اربيحات إن الأمانة تلتزم بإدخال أفضل الحافلات التي تركز على البعد البيئي وخدمة راحة الركاب، لافتاً إلى أن الشركة المركزية للتجارة والمركبات ملزمة بعقد صيانة لمدة عامين للمحافظة على الحافلات وإدامة عملها وصيانتها حسب تعليمات وتوصيات الشركة الصانعة طيلة فترة الكفالة لإطالة عمرها التشغيلي وتقليل من كلف الصيانة والإصلاح وعدد أيام التوقف والأعطال.



وأشار إلى أن طرح وتوريد الحافلات يأتي بهدف خفض أزمة المواصلات والتقليل من السيارات القادمة ما بين مدينتي عمان والزرقاء، وتحقيق الاستراتيجيات المعدة لمنظومة المواصلات والسلامة على الطرق والتخفيف من الضوضاء ومكافحة التلوث البيئي والتغير المناخي.



وتتميز الحافلات بأجهزة رقابة للحافلة ولقيادة السائق ومزودة بنظام دفع الكتروني وواي فاي (انترنت) وكاميرات رقابة وشاشات ومصممة للوقوف والجلوس وضمن المواصفات الأوروبية والعالمية، فضلاً عن كونها مصممة بما يخدم ويوفر الراحة للركاب من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن وجود أنظمة التكييف وأدوات السلامة العامة بأعلى المواصفات العالمية توفر الراحة للركاب.



وحضر تسليم الحافلات نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي ونوابه، وعضو مجلس الأمانة عن منطقة القويسمة تيسير الحنيطي وعن منطقة أحد يوسف الجرابعة.

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