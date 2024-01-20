السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

افتتاح مركزين صحيين في جرش

افتتاح مركزين صحيين في جرش
افتتاح مركزين صحيين في جرش
افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، مركزي صحي ساكب والجبة الأوليين، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التي شرعت بها الوزارة مطلع العام.

وقال الهواري إنه تم بناء مركز صحي ساكب الأولي من خلال منحة من الصندوق السعودي بتكلفة مليون وثلاثمئة ألف دينار وبمساحة حوالي 1100 متر مربع، فيما تم بناء مركز صحي جُبَّة بمنحة كويتية بتكلفة مليون ومئتي ألف دينار وبمساحة 650 مترا مربعا، مثمناً الدعم السعودي والكويتي لوزارة الصحة في مجال توسعة البنى التحتية.اضافة اعلان

وشدد الوزير على أهمية الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية في جميع أرجاء المملكة باعتبارها بوابة المريض للعلاج ومحطة مهمة في تشخيص وضعه الصحي وتقديم العناية اللازمة له، وإن استدعت الحاجة إلى حصوله على رعاية صحية ثانوية أو ثالثية يتم تحويله من المركز الصحي للمستشفى.

وأكد أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.

ويراجع مركز ساكب شهرياً نحو 4500 مواطن من سكان بلدة ساكب البالغ عددهم نحو أكثر من 20 ألف نسمة، إضافة إلى التجمعات السكانية المحيطة القريبة وهي (الحسينيات، الصفصافة، الهواية).

كما يقدم المركز خدماته الصحية للمرضى والمراجعين من خلال عيادة الطب العام وعيادة طب الأسنان وعيادة طب الأسرة والمختبر والإسعاف والطوارئ، وعيادات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والتطعيم، حيث يقوم على تقديم هذه الخدمات كادر مكون من 5 أطباء عامين وطبيب أسرة وطبيب مقيم نسائية وتوليد، إضافة إلى طبيب أسنان وصيدلانيين ومساعد صيدلي و7 ممرضين ومحاسب وفنيي مختبر وغيرهم من العاملين في الوظائف المساندة.

فيما يراجع مركز صحي جبة شهرياً نحو 1700 مواطن من سكان قرية جبة، إضافة إلى التجمعات السكانية المحيطة القريبة، حيث يقدم خدماته الصحية للمرضى والمراجعين من خلال عيادة الطب العام، وعيادة طب الأسنان، وعيادات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والتطعيم، والمختبر، والإسعاف والطوارئ.

ويقوم على تقديم هذه الخدمات كادر مكون من 3 أطباء عامين، وطبيب أسنان، وصيدلانيين، و4 ممرضين، وقابلة قانونية ومحاسب وعدد من العاملين في الوظائف المساندة.

يشار إلى أن مركز صحي ساكب يقع ضمن بلدية المعراض ويتبع للبلدية مركز صحي شامل هو (مركز صحي الرازي) وثلاثة مراكز صحية أولية (ساكب، الحدادة، نحلة) فيما يقع مركز صحي جبة ضمن قضاء المصطبة الذي يوجد فيه مركز صحي المصطبة ومركز صحي مرصع، إضافة إلى مركزين صحيين فرعيين هما (تلعة الرز، الراية).

وحضر الافتتاح نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة وعدد من نواب المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة والأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير صحة المحافظة الدكتور محمد الطحان، وقدم الدكتور الطحان درعا تقديريا للوزير الهواري. (بترا)
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