جامعة جرش تقيم يوما طبيا مجانيا في مركز التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة

صابرين الطعيمات

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أقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية بقسميها العلاج الطبيعي، والعلوم الطبية المخبرية، يوما طبيا مجانيا في مركز التأهيل المجتمعي للأشخاص ذوى الإعاقة في مخيم غزة بمحافظة جرش، حيث اشتمل على تقديم الخدمات الصحية في تخصصات العلاج الطبيعي، والتأهيل بتقييم الحالات ووضع أحدث البرامج العلاجية للمرضى، مع إجراء جلسات العلاج الطبيعي للحالات الموجودة من سكان جرش، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين أعضاء هيئة التدريس والمعالجين الطبيعيين والطلبة المشاركين من الكلية، كما تم إجراء الفحوصات المخبرية، من فحص سكر الدم الروتيني، ونوع الدم، والعامل الرايزيسى، وأيضا قدم أخصائي التغذية العلاجية الرعاية الغذائية للمرضى ولذويهم، وتقديم الأنظمة الغذائية المخصصة لكل حالة، مع التقييم التغذوي.وبلغ عدد المرضى الذين راجعوا المركز واستفادوا من خدمات اليوم الطبي 98 مريض.ويذكر أنه قد شارك في هذا العمل الإنساني نخبه من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، وهم رئيس قسم العلاج الطبيعي والعلوم الطبية المخبرية الدكتورة نرمين بليدي، والدكتور عبد المجيد المالطي، والدكتور مالك النجداوي، والدكتور حسن مبارك، والدكتور إبراهيم أبو زيد، والدكتور عبد الرزاق عبد النعيم، والدكتور صافي محمود، والدكتورة أماني محمد، والمدرس محمد جمال، وعبير عفانة، وصفاء خوالدة، رغد شناعة.