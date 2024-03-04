العلوم والتكنولوجيا تقيم يوما طبيا في مخيم غزة بجرش

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وتضمنت فعاليات اليوم الطبي فحوصات مختلفة في مجالات طب الأسرة، عيادة العظام، العيادة الباطنية، عيادة الأمراض الجلدية، عيادة الأطفال، عيادة النساء والتوليد، عيادة الأسنان، بالإضافة إلى تقديم الأدوية المجانية.وأكد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة خلال افتتاحه فعاليات اليوم الطبي مندوبًا عن رئيس الجامعة، أن هذه الفعالية تُعدّ نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.وأضاف مساعدة أن مشاركة الجامعة في هذا اليوم تأتي من رؤية الجامعة وتفاعلها ميدانيًا خارج أسوارها لتقوم بمسؤوليتها المجتمعية، الأمر الذي يضمن نشر التوعية والتثقيف الصحي واتباع الطرق الصحية السليمة في حياتنا.