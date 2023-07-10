إيران: لا يمكننا الإعلان عن موعد زيارة رئيسي للرياض

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رحب بالدعوة السعودية إلى الرياض، لكن لا يمكننا الإعلان عن وقت هذه الزيارة.وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، تطرّق كنعاني إلى اختلاف إيران والكويت والسعودية حول حقل الدرة، مؤكدا أن "المحادثات جارية للتوصل إلى نتيجة مرضية لكل الأطراف".وحول العلاقات الإيرانية السودانية، أعرب عن أمله بأن "نشهد تطورا إيجابيا بين إيران والسعودية في لقاء وزراء خارجية البلدين على هامش اجتماع باكو"، مؤكدا أن "المحادثات كانت إيجابية والسودان مهم لإيران كبلد عربي وإسلامي".وأضاف: "في اللقاء الأخير أعلن السودان رغبته باستئناف العلاقات مع إيران وطهران رحبت بذلك بحرارة... نقلق لأوضاع السودان الداخلية ونقدم كل ما بوسعنا لإحلال السلام هناك". (RT)