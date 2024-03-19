الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترامب: اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين يكرهون ديانتهم وإسرائيل

ترامب
ترامب

هاجم الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، الحزب الديمقراطي واليهود الأميركيين الذين يصوتون له، خلال مقابلة مع برنامج إذاعي، قائلا: "الحزب الديمقراطي يكره إسرائيل، تذكر عندما ترى هذه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، فإنني مندهش من عدد الأشخاص الذين يشاركون فيها. وأشخاص مثل شومر يرون ذلك"

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واعتبر ترامب خلال مقابلة إذاعية أمس مع مساعده السابق، سيباستيان غوركا أن "اليهود الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين "يكرهون دينهم ويكرهون إسرائيل"، ما أثار عاصفة من الانتقادات من قبل البيت الأبيض وعدد من القادة اليهود.

فحين سئل عن انتقادات الديمقراطيين المتزايدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تعامله مع الحرب في غزة بسبب ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، رد قائلا "أعتقد في الواقع أنهم يكرهون إسرائيل... أعتقد أنهم يكرهون إسرائيل... الحزب الديمقراطي يكره إسرائيل".


وتابع ترامب، الذي أصبح الأسبوع الماضي المرشح المفترض للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، "أي شخص يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه، فالديمقراطيون يكرهون كل ما يتعلق بإسرائيل، وعليهم أن يخجلوا من أنفسهم".


أتت تصريحات ترامب بالتزامن مع مواجهة بايدن ضغوطا متزايدة من الجناح التقدمي في حزبه بسبب دعم إدارته لإسرائيل في هجومها على غزة، الذي قتل جراءه أكثر من 31 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.


كما جاءت بعدما أثار خطابه خلال إحدى حملاته الانتخابية حول "حمام دم" في حال لم ينتخب غضب بايدن أيضا، نقلا عن موقع i24 .

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