جمهورية بربادوس تعترف بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار جمهورية بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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واعتبرت الخارجية أن "هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه"



وأضافت أن "قرار بربادوس، في هذه الاوقات، يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة".



وطالبت الخارجية الفلسطينية كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.



وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن جمهورية بربادوس الكاريبية التي انفصلت عن الكومنولث البريطاني علم 2021، تربطها علاقات ثنائية جيدة بدولة فلسطين، لكن كان ينقصها فقط الاعتراف بفلسطين، مشيرة إلى تبقي 3 دول كاريبية لم تعترف بعد بدولة فلسطين وهي جزر البهاماس وترينيداد وتوباغو وجمايكا. (RT)