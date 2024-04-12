الجمعة 12 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لجنة قبول العضوية بمجلس الأمن تفشل في قبول فلسطين

مجلس الأمن
مجلس الأمن

 أعلنت رئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، سفيرة مالطا بالأمم المتحدة، فينسيا فريزر، الليلة الماضية، أن لجنة العضوية التابعة لمجلس الأمن، فشلت بالاتفاق على قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.

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 وكان مجلس الأمن قد أحال الملف إلى اللجنة التي يجب أن يصدر قرارها الإيجابي بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا.


يشار إلى أن مجلس الأمن، سيعقد جلسته الشهرية بشأن فلسطين على مستوى وزاري، يوم الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يتم عرض مشروع قرار، بشأن عضوية فلسطين الكاملة في ذلك اليوم.


إلى ذلك، تقدمت فرنسا مؤخرا بمشروع قرار لوقف الحرب في غزة، لم يحدد بعد أي موعد للتصويت عليه. لكن تشمل مسودة المشروع على لغة تشير إلى أن 139 دولة عضوا بالأمم المتحدة قد اعترفت بدولة فلسطين. و"يعرب عن نيته الترحيب بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة". - (بترا)

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