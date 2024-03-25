الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية الأميركية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم

العلم الأميركي
العلم الأميركي
ردت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين على قرار نتنياهو إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان

وتاليا أبرز تصريحات "الخارجية الأميركية":

- إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن أمر مستغرب ومؤسف.

- اخترنا الامتناع عن التصويت على القرار، لأنه فقط لا يدين عملية حماس في 7 أكتوبر.

- عدم استخدامنا الفيتو ضد قرار مجلس الأمن، لأنه يتماشى مع موقفنا.

- عدم تصويتنا على القرار الدولي يؤكد موقفنا بأن أي وقف لإطلاق النار يأتي كجزء من اتفاق إطلاق "الرهائن"ز

- النص النهائي لقرار مجلس الأمن لا يتضمن إدانة لحماس، ولهذا لم نؤيده.

- نريد وقفا مستداما لإطلاق النار في غزة مرتبطا بإطلاق سراح الأسرى.

- قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم وتنفيذه ربما سيتم عبر المفاوضات.

- قرار الكونغرس حظر التعامل مع الأونروا لن يمنعنا من مساعدة الفلسطينيين، ونضع خططا لذلك.

- تقديرنا أن إسرائيل لا تستخدم المساعدات كسلاح، لكننا نستمر في المراقبة وتقييم الوضع.

- الاستيطان الإسرائيلي عائق أمام السلام، ولا يتسق مع القانون الدولي.
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