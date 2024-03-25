الخارجية الأميركية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم

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وتاليا أبرز تصريحات "الخارجية الأميركية":- إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن أمر مستغرب ومؤسف.- اخترنا الامتناع عن التصويت على القرار، لأنه فقط لا يدين عملية حماس في 7 أكتوبر.- عدم استخدامنا الفيتو ضد قرار مجلس الأمن، لأنه يتماشى مع موقفنا.- عدم تصويتنا على القرار الدولي يؤكد موقفنا بأن أي وقف لإطلاق النار يأتي كجزء من اتفاق إطلاق "الرهائن"ز- النص النهائي لقرار مجلس الأمن لا يتضمن إدانة لحماس، ولهذا لم نؤيده.- نريد وقفا مستداما لإطلاق النار في غزة مرتبطا بإطلاق سراح الأسرى.- قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم وتنفيذه ربما سيتم عبر المفاوضات.- قرار الكونغرس حظر التعامل مع الأونروا لن يمنعنا من مساعدة الفلسطينيين، ونضع خططا لذلك.- تقديرنا أن إسرائيل لا تستخدم المساعدات كسلاح، لكننا نستمر في المراقبة وتقييم الوضع.- الاستيطان الإسرائيلي عائق أمام السلام، ولا يتسق مع القانون الدولي.