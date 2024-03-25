الخارجية الأميركية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم

وتاليا أبرز تصريحات "الخارجية الأميركية":
- إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن أمر مستغرب ومؤسف.
- اخترنا الامتناع عن التصويت على القرار، لأنه فقط لا يدين عملية حماس في 7 أكتوبر.
- عدم استخدامنا الفيتو ضد قرار مجلس الأمن، لأنه يتماشى مع موقفنا.
- عدم تصويتنا على القرار الدولي يؤكد موقفنا بأن أي وقف لإطلاق النار يأتي كجزء من اتفاق إطلاق "الرهائن"ز
- النص النهائي لقرار مجلس الأمن لا يتضمن إدانة لحماس، ولهذا لم نؤيده.
- نريد وقفا مستداما لإطلاق النار في غزة مرتبطا بإطلاق سراح الأسرى.
- قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم وتنفيذه ربما سيتم عبر المفاوضات.
- قرار الكونغرس حظر التعامل مع الأونروا لن يمنعنا من مساعدة الفلسطينيين، ونضع خططا لذلك.
- تقديرنا أن إسرائيل لا تستخدم المساعدات كسلاح، لكننا نستمر في المراقبة وتقييم الوضع.
- الاستيطان الإسرائيلي عائق أمام السلام، ولا يتسق مع القانون الدولي.