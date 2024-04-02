مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن بشأن الحرب

أعلن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير نيكولاس دي ريفيير أن بلاده وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن بشأن الوضع "الكارثي" في غزة.

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وقال في تصريحات صحفية عقب جلسة مشاورات مغلقة للمجلس، أمس الاثنين، إن المشروع يركز على وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى، وإيصال المساعدات إلى غزة بشكل كبير، وكذلك إعادة بناء قطاع غزة وتمكين السلطة الفلسطينية من حكمها لغزة، ودعم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدعم المالي.



ويتضمن مشروع القرار الذي سيبدأ الأعضاء بمناقشته قبل عرضه رسميا للتصويت على مطالبة الأطراف الدولية والإقليمية بالتحضير لمفاوضات بين الطرفين تفضي إلى حل الدولتين.



إلى ذلك، قال المندوب الفلسطيني الدائم، رياض منصور في تصريح صحفي إنه سيتم طرح اعتراف مجلس الأمن بعضوية دولة فلسطين الكاملة خلال الشهر الجاري.

