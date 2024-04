أميركا في انحدار

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

وليام كوبر – (نيوزويك) 2024/4/19"تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف غادر بشكل فريد: إنها تواجه خصوما عدوانيين لديهم ميل إلى سوء التقدير، لكنها غير قادرة على حشد الوحدة والقوة اللازمتين لثنيهم عن ذلك".‏* * *أظهر ‏‏استطلاع جديد للرأي أجرته "مؤسسة غالوب" لاستطلاعات الرأي‏‏ أن 33 في المائة فقط من الأميركيين راضون عن وضع بلدهم في العالم اليوم. وهذا العدد أقل بالتأكيد من الـ65 في المائة الذين كانوا راضين في العام 2000. وبينما يتنافس ‏‏دونالد ترامب‏‏ ‏‏وجو بايدن‏‏ -وهما مرشحان ‏‏رئاسيان قديمان تاريخيًا‏‏ ‏وغير شعبيين بعمق- مرة أخرى على أعلى منصب في أميركا، فإنه لن يكون من الصعب فهم هذه المشاعر. إن أميركا تنخرط في مسيرة انحدارية في القرن الحادي والعشرين بأكثر من مقياس، بدءًا من العديد من إخفاقات السياسة العامة، إلى الاختلال الوظيفي المطرد في السياسة، إلى انتشار وباء في قضايا الصحة العقلية بين مواطنيها الشباب.‏يثير هذا المأزق سؤالين أساسيين: هل يكون هذا التراجع الذي تشهده الولايات المتحدة مجرد انحدار آخر في قوس طويل من التقدم غير الخطّي -لكنه تصاعدي في الأساس؟ أم أنه، بالأحرى، المرحلة الأولى من انحدار وطني حاد لا رجعة فيه؟‏‏تكمن الإجابة لدى الشعب الأميركي نفسه؛ ليست أميركا، شأنها شأن جميع الدول، سوى قلوب وعقول شعبها قبل كل شيء. ويبدو أن خط المسير يتحرك بقوة في الاتجاه الخاطئ: الأمور تصبح أسوأ، وليس أفضل. القبَلية تتكثف. ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي تصبح أكثر ذكاء في التلاعب بالإدراك البشري. وعيوب النظام السياسي تزداد سوءًا. وإخفاقات أميركا في السياسة العامة تزداد عمقًا.‏من السهل وصف العلاجات. يجب علينا تحسين التربية المدنية في المدارس؛ وزيادة الوعي بشأن التحيزات المعرفية في كل أركان المجتمع؛ وقضاء المزيد من الوقت مع أشخاص من القبائل السياسية الأخرى؛ والحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقوننتها؛ وإعادة صياغة الهيكل السياسي لتعزيز مشاركة المزيد من الأحزاب السياسية والتمثيل المتساوي؛ ومضاعفة حرية التعبير؛ وحراسة نزاهة الانتخابات بحزم؛ ودعم بطلٍ ‏‏جمهوري‏‏ جديد غير دونالد ترامب.‏‏ولكن، على المستوى العملي، كان من المستحيل تحقيق هذه الأهداف.‏‏ثمة اتجاهان عالميان عريضان ومتداخلان سوف يجعلان عكس اتجاه السقوط الحر للولايات المتحدة أكثر صعوبة فقط مع تقدم القرن الحادي والعشرين. أولاً، تصبح التكنولوجيا أكثر تطورا باطراد -بوتيرة مذهلة. وإيجابيات هذا التطور هائلة: الإنترنت يضفي الطابع الديمقراطي على التعليم؛ وابتكارات البث، مثل منصة "نتفلكس"، تثري الترفيه؛ والمنتجات الجديدة مثل السيارات ذاتية القيادة تُحدث ثورة في عالم النقل؛ والبحوث بالغة التطور تحسِّن الطب بشكل كبير؛ وتعمل التقنيات الرائدة على توسيع نطاق توزيع الضروريات مثل الطعام والملابس بطريقة استثنائية.‏لكن السلبيات مثيرة للقلق أيضًا: الابتكارات عبر الإنترنت مثل الفبركة و’التزييف العميق‘ تضاعف أضرار الشبكة العالمية. وضعف الأمن السيبراني يقوض سلامة البيانات الشخصية ويقوض التحكم في الأنظمة المحوسبة. والتطبيقات الشائعة، مثل منصة "تك توك" المملوكة للصين، تمنح الحكومات المنافسة السيطرة على المعلومات الخاصة للأميركيين. ويعرّض الذكاء الاصطناعي البشرية للخطر بطرق غير واضحة ولا مؤكدة. والابتكارات الصناعية، مثل تقنية التكسير، تنهب البيئة. والاختراعات الخاصة بساحة المعركة، مثل الطائرات من دون طيار، تغير وجه الحرب.‏ثانيًا، تصبح الشؤون الدولية أكثر تعقيدًا. كانت أميركا قد استغرقت قرنين كاملين من أجل تحقيق الهيمنة العالمية -وعقدين فقط لفقدانها.‏‏وكما ‏‏كتب‏‏ مدير ‏‏وكالة المخابرات المركزية‏‏ الأميركية ووزير الدفاع السابق، روبرت غيتس، في مقال نشرته ‏‏مجلة "فورين أفيرز"‏‏ في أيلول (سبتمبر) 2023 بعنوان ‏‏"القوة العظمى المختلة وظيفيًا‏‏" The Dysfunctional Superpower**، فإن التهديدات الجيوسياسية التي تواجهها أميركا تتضاعف: "تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف غادر بشكل فريد: إنها تواجه خصومًا عدوانيين لديهم ميل إلى سوء التقدير، لكنها غير قادرة على حشد الوحدة والقوة اللازمتين لثنيهم عن ذلك".‏‏ووفقا لغيتس، "تواجه الولايات المتحدة الآن تهديدات أخطر لأمنها مما كانت عليه منذ عقود، وربما في أي وقت مضى. لم يسبق للولايات المتحدة أن واجهت أربعة خصوم متحالفين في نفس الوقت -روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وإيران- الذين يمكن أن تكون ترسانتهم النووية مجتمعين في غضون بضع سنوات ضعف حجم الترسانة الأميركية تقريبًا. ولم يكن يترتب على الولايات المتحدة أن تتعامل، منذ الحرب الكورية، مع منافسين عسكريين أقوياء منتشرين في كل من أوروبا وآسيا".‏ولكن، ليس أكبر منافسي أميركا فقط هم الذين يَهمُّون. في غضون بضعة عقود، يحتمل كثيرًا أن تكون حتى الدول الصغيرة مالكة لقدرات عسكرية تتجاوز في نواح رئيسية قدرات القوى العظمى اليوم. ونظرًا لهيمنة وتماسك المؤسسة العسكرية الأميركية، من غير المرجح اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة. كما أن السيناريو الأسوأ الناشئ عن الخلل الوظيفي في الولايات المتحدة لا يتعلق بسوء الإدارة المحلية؛ إنه يتعلق بسوء التقدير في معترك السياسة الخارجية.‏‏تؤسس هذه الديناميات لحقيقة بديهية مذهلة تلوح في أفق البشرية: الديمقراطية الأبرز في العالم والدولة الأقوى فيه تتراجع، بالضبط بينما تتصاعد التحديات التي يواجهها العالم، حيث أصبحت حاجته إلى قيادة عقلانية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.‏مع ذلك، في مكان ما تحت السطح السميك للفوضى القبَلية والحمى السياسية، ما يزال ثمة دافع وطني أساسي لمواجهة التحديات الكبيرة والتغلب عليها. والسؤال هو إلى أي مدى سيظل هذا الدافع قويًا.‏‏ذات مرة، قام العالم السياسي الفرنسي، ألكسيس دي توكفيل Alexis de Tocqueville، بزيارة إلى أميركا في العامين 1831 و1832. وكان دي توكفيل مراقبًا مثابرًا عن كثب للسلوك البشري. وفي تلك الزيارة، سافر في جميع أنحاء البلد وقام بتدوين ملاحظات غزيرة حول ما رآه. ويشكل ‏‏كتابه‏‏، "‏‏الديمقراطية في أميركا" Democracy in America،‏‏ نصًا من الكلاسيكيات في العلوم السياسية. وقد حظي بالتقدير العالي لالتقاطه الجوهر الحقيقي لأميركا كما لم يفعل كثيرون آخرون، سواء قبله أو بعده منذ ذلك الحين.‏ربما كانت رؤية دي توكفيل الأكثر عمقًا هي التي عبر عنها في قوله أن "عظمة أميركا لا تكمن في كونها أكثر استنارة من أي دولة أخرى. إنها تكمن في قدرتها على إصلاح أخطائها". والآن، تقومم أميركا في القرن الحادي والعشرين بإخضاع هذه الأطروحة لاختبار قاس. إن أمتنا في انحدار -وسوف يكتشف العالم، في وقت قريب بما يكفي، ما إذا كانت رؤية دي توكفيل ما تزال صحيحة أم أنها فقدت صلاحيتها.‏‏*ويليام كوبر William Cooper: محام وكاتب عمود وطني ومؤلف حائز على جوائز. ظهرت كتاباته في مئات المنشورات حول العالم، بما في ذلك "نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست" و"سي إن إن"، و"نيوزويك" و"سان فرانسيسكو كرونيكل"، و"شيكاغو صن تايمز"، و"هافينغتون بوست"، و"تورنتو ستار"، و"جروزاليم بوست". تصف مجلة "ويكلي ببليشرز" تعليقاته حول السياسة الأميركية بأنها "صرخة حشد مقنعة للمؤسسات الديمقراطية المعرضة للتهديد في أميركا". ‏وهو مؤلف كتاب ‏"‏كيف تعمل أميركا... ولماذا لا تفعل" How America Works ... And Why It Doesn't.*نشر هذا المقال تحت عنوان: America Is in Declineملاحظة المحرر:**نُشرت ترجمة المقال المذكور في جريدة "الغد" تحت عنوان: "القوة العظمى المختلة وظيفيًا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا"؟ في جزأين في يومي 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023.