الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكثر من نصف سياح المملكة عرب

سياح في البترا
سياح في البترا
 شكل السياح العرب 53.6 % من إجمالي زوار المملكة خلال الشهرين الماضيين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبلغ عدد زوار الأردن من العرب أكثر من 501 ألف سائح عربي وهي الجنسية الأعلى بين مختلف الجنسيات.اضافة اعلان
وارتفع عدد زوار الأردن من العرب خلال أول شهرين بنسبة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 424.7 ألف عربي.
وحسب البيانات الوزارية فإن الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) جاءوا في المركز الثاني من ناحية الأعداد إذ بلغ عدد زوار المملكة من المغتربين خلال أول شهرين نحو 273.9 الف مغترب.
وشكل المغتربون ما نسبتهم 29.3 % من إجمالي زوار المملكة خلال الشهرين الماضيين الذي سجل أكثر من 934.7 ألف زائر دولي.
وارتفع عدد زوار المملكة من الاردنيين المقيمين بالخارج (المغتربين) بنسبة 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها عدد المغتربين نحو 248.7 ألف مغترب.
وبلغ عدد زوار المملكة من مختلف الدول الأوروبية نحو 95.6 ألف زائر شكلوا نحو 10.2 % من إجمالي زوار المملكة خلال الشهرين الماضيين.
كما تراجع عدد زوار المملكة من الدول الآسيوية في الشهرين الماضيين بنسبة 29.3 %  مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 49.4 ألف آسيوي.
وبلغ عدد زوار الأردن من مختلف الدول الأميركية نحو 22.7 ألف زائر خلال أول شهرين إذ وصلت نسبتهم قرابة 2.4 % من إجمالي زوار المملكة.
وتراجع عدد زوار الأردن من الدول الأميركية خلال أول شهرين من العام الحالي بنحو 48.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إذ بلغ عدد الزوار 44.3 الف زائر.
وبلغت نسبة زوار المملكة من مختلف الدول الأفريقية نحو 0.6 % من إجمالي زوار المملكة خلال الشهرين الماضيين إذ بلغ عددهم نحو 6 آلاف سائح.
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