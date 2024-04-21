الثلاثاء 23 نيسان 2024
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"بيتكوين" تستقر قرب 65 ألف دولار

بيتكوين تقفز إلى 70 ألف دولار
بيتكوين
دبي - استقر سعر عملة بيتكوين عند حاجز 65 ألف دولار، بعد إتمام عملية التنصيف الرابعة في تاريخها.
ويتوقع المحللون أن يشكل التنصيف دافعا إيجابيا لسعر "بيتكوين" في ظل ارتفاع الطلب عليها خاصة من مؤسسات الاستثمار الدولية.اضافة اعلان
ودخلت في 20 من أبريل الجاري عملية تنصيف عملة بيتكوين حيز التنفيذ بنجاح للمرة الرابعة في تاريخها، وتخفض هذه العملية المكافآت الممنوحة لمعدنّي "بيتكوين" إلى النصف بهدف الحفاظ على استقرار العملة مع تراجع المعروض منها واستمرار الطلب.
كانت المكافآت في عام 2009 تصل إلى 50 عملة بيتكوين أما مع دخول التنصيف  فأصبحت المكافآت للمعدنين عند 3.25 عملة.
وستكون شركات التعدين تحت المراقبة حيث ستتعرض لضغوط كبيرة بسبب تراجع مكافأتها.
وصرح الرئيس لأكبر شركة تعدين وهي "Marathon Digital" في وقت سابق أن شركات التعدين صغيرة الحجم ستقفل أبوابها بسبب عدم مقدرتها على تعدين العملة في ظل تراجع المكافآت.-(رويترز)

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